Шаран объяснил, почему сборная Украины не сумела обыграть Ирак

Главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань. Фото: instagram.com/uafukraine/

Бывший тренер "Карпат", "Александрии" и других команд УПЛ Владимир Шаран поделился мнением о дебюте сборной Украины в футбольном турнире Олимпиады. Наставник заявил, что ждал от подопечных Руслана Ротаня другой результат.

Шаран назвал главный недостаток в игре олимпийской команды, сообщает "Украинский футбол".

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Известный украинский тренер Владимир Шаран уверен в том, что тренерский штаб и футболисты сборной Украины не допустили ошибки с недооценкой команды Ирака перед очным матчем на Олимпиаде-2024. Опытному специалисту трудно объяснить поражение подопечных Руслана Ротаня.

Даниил Сикан не сумел забить в ворота Ирака. Фото: instagram.com/uafukraine/

Причина фиаско сборной Украины

Владимир Шаран отметил мотивацию и настрой "сине-желтых" на первый поединок в рамках футбольного турнира Олимпийских игр. После гола Валентина Рубчинского у тренера сложилось впечатление, что украинская команда сумеет добиться убедительной победы. Но сборная Ирака быстро сравняла счет и сумела вырвать победу.

Шаран уверен, что в основе поражения Украины лежат не психологические проблемы. Соперник сумел реализовать два своих момента, после чего "закрылся" в обороне и грамотно действовал у своих ворот. Команда Ротаня столкнулась с невезением, которое она должна преодолеть в следующих матчах Олимпиады-2024.

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