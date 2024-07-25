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Відомий тренер різко розкритикував збірну України за поразку на Олімпіаді

25 липня 2024 16:12
Валерій Ковалевич - Редактор
Шаран пояснив, чому збірна України не змогла обіграти Ірак
Головний тренер олімпійської збірної України Руслан Ротань. Фото: instagram.com/uafukraine/
Валерій Ковалевич - Редактор

Колишній тренер "Карпат", "Олександрії" та інших команд УПЛ Володимир Шаран поділився думкою про дебют збірної України у футбольному турнірі Олімпіади. Наставник заявив, що чекав від підопічних Руслана Ротаня на інший результат.

Шаран назвав головний недолік у грі олімпійської команди, повідомляє "Український футбол".

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Відомий український тренер Володимир Шаран упевнений у тому, що тренерський штаб і футболісти збірної України не припустилися помилок з недооцінкою команди Іраку перед очним матчем на Олімпіаді-2024. Досвідченому фахівцю важко пояснити поразку підопічних Руслана Ротаня.

Данило Сікан
Данило Сікан не зумів забити у ворота Іраку. Фото: instagram.com/uafukraine/

Причина фіаско збірної України

Володимир Шаран відзначив мотивацію та настрій "синьо-жовтих" на перший поєдинок у рамках футбольного турніру Олімпійських ігор. Після гола Валентина Рубчинського у тренера склалося враження, що українська команда зуміє здобути переконливу перемогу. Але збірна Іраку швидко зрівняла рахунок та зуміла вирвати перемогу.

Шаран упевнений, що в основі поразки України лежать не психологічні проблеми. Суперник зумів реалізувати два свої моменти, після чого "закрився" в обороні та грамотно діяв біля своїх воріт. Команда Ротаня зіткнулася з невдачею, яку вона має подолати у наступних матчах Олімпіади-2024.

Збірна України зіграє з Марокко у суботу, 27 липня.

Нагадаємо, Циганков піде з "Жирони" слідом за Довбиком — на українця претендує топклуб.

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