Лукашенко запугал бывшего игрока Арсенала и Барселоны

Александр Лукашенко. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov/Pool

В Беларуси прошла инаугурация "нового старого президента" Александра Лукашенко. Он известен своими репрессиями против оппозиции.

Белорусский тренер Олег Дулуб, который долгое время работал в Украине, в интервью "Украинскому футболу" рассказал об эпизоде, связанном с одним из самых известных белорусских игроков в истории.

Читайте также:

По его словам, этого игрока могли запугать. Именно поэтому он сейчас, по мнению тренера, может поддерживать нынешний режим в стране.

Бывший игрок "Арсенала" и "Барселоны" Александр Глеб. Фото: instagram.com/alexgleb

Что рассказал Дулуб

У тренера спросили, как он относится к тому, что бывший игрок "Арсенала" и "Барселоны" Александр Глеб поддерживает Лукашенко.

"Негативно. Думаю, Глеба держат на коротком поводке из-за каких-то его скелетов в шкафу. Саша особо не разбирается в политике, у него все зациклено: дом-семья-рыбалка", — отметил Дулуб.

Он отметил, что располагает информацией о младшем брате Александра Глеба.

"Знаю, что пострадал его младший брат Слава. Он в 2020 году ходил на акции протеста, у него были фото в фейсбуке с бело-красно-белым флагом, и где-то год назад к нему в квартиру ворвались силовики, положили лицом на пол. Произошла показательная порка для запугивания", — рассказал тренер.

Дулуб подтвердил, что братья Глебы до сих пор остаются в Беларуси. Оба, по его словам, хотят стать тренерами.

Напомним, португалец Криштиану Роналду в конце сезона может подписать контракт с мадридским "Реалом".

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин может покинуть "Бенфику", им интересуются в других европейских чемпионатах.

Вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин может получить рекордную премию от клуба.

Журналист объяснил, что будет с киевским "Динамо", если его продадут братья Суркисы.