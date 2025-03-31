Лукашенко запугал бывшего игрока Арсенала и Барселоны

Тренер рассказал, как Лукашенко запугал экс-звезду Барселоны
В Беларуси прошла инаугурация "нового старого президента" Александра Лукашенко. Он известен своими репрессиями против оппозиции.
Белорусский тренер Олег Дулуб, который долгое время работал в Украине, в интервью "Украинскому футболу" рассказал об эпизоде, связанном с одним из самых известных белорусских игроков в истории.
По его словам, этого игрока могли запугать. Именно поэтому он сейчас, по мнению тренера, может поддерживать нынешний режим в стране.
Что рассказал Дулуб
У тренера спросили, как он относится к тому, что бывший игрок "Арсенала" и "Барселоны" Александр Глеб поддерживает Лукашенко.
"Негативно. Думаю, Глеба держат на коротком поводке из-за каких-то его скелетов в шкафу. Саша особо не разбирается в политике, у него все зациклено: дом-семья-рыбалка", — отметил Дулуб.
Он отметил, что располагает информацией о младшем брате Александра Глеба.
"Знаю, что пострадал его младший брат Слава. Он в 2020 году ходил на акции протеста, у него были фото в фейсбуке с бело-красно-белым флагом, и где-то год назад к нему в квартиру ворвались силовики, положили лицом на пол. Произошла показательная порка для запугивания", — рассказал тренер.
Дулуб подтвердил, что братья Глебы до сих пор остаются в Беларуси. Оба, по его словам, хотят стать тренерами.
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