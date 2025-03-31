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Відомий тренер розповів, як Лукашенко залякав ексзірку Барселони

31 березня 2025 15:05
Максим Коваленко - Редактор
Лукашенко залякав колишнього гравця Арсеналу та Барселони
Олександр Лукашенко. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov/Pool
Максим Коваленко - Редактор

У Білорусі пройшла інавгурація "нового старого президента" Олександра Лукашенка. Він відомий своїми репресіями проти опозиції.

Білоруський тренер Олег Дулуб, який довгий час працював в Україні, в інтерв'ю "Українському футболу" розповів про епізод, пов'язаний з одним із найвідоміших білоруських гравців в історії. 

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За його словами, цього гравця могли залякати. Саме тому він зараз, на думку тренера, може підтримувати нинішній режим в країні.

Александр Глеб
Колишній гравець "Арсеналу" та "Барселони" Олександр Глєб. Фото: instagram.com/alexgleb

Що розповів Дулуб 

У тренера запитали, як він ставиться до того, що колишній гравець "Арсеналу" та "Барселони" Олександр Глєб підтримує Лукашенка.

"Негативно. Думаю, Глєба тримають на короткому повідку через якісь його скелети в шафі. Саша особливо не розбирається в політиці, у нього все зациклено: дім-сім'я-риболовля", — зазначив Дулуб. 

Він зазначив, що має інформацію про молодшого брата Олександра Глєба. 

"Знаю, що постраждав його молодший брат Слава. Він у 2020 році ходив на акції протесту, у нього були фото у фейсбуці з біло-червоно-білим прапором, і десь рік тому до нього у квартиру увірвалися силовики, поклали обличчям на підлогу. Сталася показова прочуханка для залякування", — розповів тренер.

Дулуб підтвердив, що брати Глєби досі залишаються в Білорусі. Обидва, за його словами, хочуть стати тренерами.

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Білорусь Олександр Лукашенко спорт футбол Барселона
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