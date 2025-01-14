В Киеве пройдет большой боксерский вечер с участием Виктора Постола — что известно

Известный украинский боксер проведет бой в Киеве
В Киеве уже в конце января пройдет большой вечер бокса. Одним из главных событий станет возвращение известного украинского боксера на ринг после большого перерыва.
Бывший чемпион мира Виктор Постол выйдет на ринг 25 января в киевском Дворце спорта, сообщает SpartaBox Faniian Promotions.
Его бой с аргентинцем Фернандо Сауседо станет вторым по значимости поединком вечера. В главном поединке вечера будут боксировать Арам Фаниян и еще один аргентинец Николас Хара. И это лишь часть поединков, которые ожидают болельщиков.
Что известно о Викторе Постоле
Виктор Постол — бывший чемпион мира в первом полусреднем весе по версии WBC.
Всего на ринге Постол провел 36 боев, в 31 из них одержал победу.
В последний раз украинец выходил на ринг в июле 2023 года. Тогда он проиграл доминиканцу Элвису Родригесу.
Напомним, один из важных игроков киевского "Динамо" будет продан в другой клуб.
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих может стать блогером.
Форвард римской "Ромы" Артем Довбик может перейти в другой итальянский клуб.
УАФ назвала новых тренеров для сборных Украины разных возрастов.
Читайте Новини.LIVE!