В Киеве пройдет большой боксерский вечер с участием Виктора Постола — что известно

Украинский боксер Виктор Постол (справа). Фото: instagram.com/icemanpostol

В Киеве уже в конце января пройдет большой вечер бокса. Одним из главных событий станет возвращение известного украинского боксера на ринг после большого перерыва.

Бывший чемпион мира Виктор Постол выйдет на ринг 25 января в киевском Дворце спорта, сообщает SpartaBox Faniian Promotions.

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Его бой с аргентинцем Фернандо Сауседо станет вторым по значимости поединком вечера. В главном поединке вечера будут боксировать Арам Фаниян и еще один аргентинец Николас Хара. И это лишь часть поединков, которые ожидают болельщиков.

Что известно о Викторе Постоле

Виктор Постол — бывший чемпион мира в первом полусреднем весе по версии WBC.

Всего на ринге Постол провел 36 боев, в 31 из них одержал победу.

В последний раз украинец выходил на ринг в июле 2023 года. Тогда он проиграл доминиканцу Элвису Родригесу.

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