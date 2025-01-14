У Києві відбудеться великий боксерський вечір за участі Віктора Постола — що відомо

Український боксер Віктор Постол (праворуч). Фото: instagram.com/icemanpostol

У Києві вже наприкінці січня пройде великий вечір боксу. Однією з головних подій стане повернення відомого українського боксера на ринг після великої перерви.

Колишній чемпіон світу Віктор Постол вийде на ринг 25 січня у київському Палаці спорту, повідомляє SpartaBox Faniian Promotions.

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Його бій з аргентинцем Фернандо Сауседо стане другим за значущістю поєдинком вечора. У головному поєдинку вечора боксуватимуть Арам Фаніян та ще один аргентинець Ніколас Хара. І це лише частина поєдинків, які очікують на вболівальників.

Що відомо про Віктора Постола

Віктор Постол — колишній чемпіон світу в першій напівсередній вазі за версією WBC.

Усього на ринзі Постол провів 36 боїв, у 31 з них здобув перемогу.

Востаннє українець виходив на ринг у липні 2023 року. Тоді він програв домініканцю Елвісу Родрігесу.

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