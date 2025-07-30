Ранен бывший бомбардир Первой лиги

Матвей Бобаль. Фото: ua-football.com

На войне с Россией получил ранение бывший украинский футболист. Мужчина за время своей карьеры выделялся бомбардирскими качествами.

О ранении экс-футболиста сообщил портал "UA-Футбол".

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Матвей Бобаль. Фото: ua-football.com

Ранение футболиста

Ранение получил мобилизованный известный украинский футболист Матвей Бобаль, который был лучшим бомбардиром Первой лиги в сезоне 2006/07 (16 голов) и в сезоне 2007/08 (23 гола) в составе симферопольского "ИгроСервиса".

Бобаль также был чемпионом Всемирной Универсиады-2009 и экс-игроком закарпатских "Говерлы", "Миная", "Ужгорода" и других клубов.

В 2024 году 40-летнего Бобаля мобилизовали в 225-й отдельный штурмовой полк, где занимался эвакуацией раненых.

Во время одной из эвакуаций он попал под вражеский артобстрел. Из восьми членов эвакуационной команды выжили только двое, а Бобаль получил контузию и осколочные ранения рук и ноги.

Сейчас экс-футболист прооперирован, его жизни ничего не угрожает, и он проходит лечение в Запорожье.

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