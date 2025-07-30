Поранено колишнього бомбардира Першої ліги

Матвій Бобаль. Фото: ua-football.com

На війні з Росією отримав поранення колишній український футболіст. Чоловік за час своєї кар’єри виділявся бомбардирськими якостями.

Про поранення ексфутболіста повідомив портал "UA-Футбол".

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Матвій Бобаль. Фото: ua-football.com

Поранення футболіста

Поранення отримав мобілізований відомий український футболіст Матвій Бобаль, який був найкращим бомбардиром Першої ліги в сезоні 2006/07 (16 голів) та в сезоні 2007/08 (23 голи) у складі сімферопольського "ІгроСервісу".

Бобаль також був чемпіоном Всесвітньої Універсіади-2009 та ексгравцем закарпатських "Говерли", "Минаю", "Ужгорода" й інших клубів.

У 2024 році 40-річного Бобаля мобілізували до 225-го окремого штурмового полку, де займався евакуацією поранених.

Під час однієї з евакуацій він потрапив під ворожий артобстріл. Із восьми членів евакуаційної команди вижили лише двоє, а Бобаль отримав контузію та осколкові поранення рук і ноги.

Наразі ексфутболіст прооперований, його життю нічого не загрожує, і він проходить лікування в Запоріжжі.

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