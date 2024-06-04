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Известный украинский гимнаст и пилот FPV погиб на фронте

4 июня 2024 12:01
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Известный украинский гимнаст и пилот FPV погиб на фронте
Константин Черников в армии. Фото: facebook
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Мастер спорта по гимнастике Константин Черников погиб при выполнении задания на фронте. Он защищал Украину на одном из самых опасных направлений. 

О трагедии сообщила жена Черникова на своей странице в соцсети X

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Константин Черников пожертвовал собой в борьбе с российскими оккупантами несколько дней назад. Он был добровольцем и служил оператором дрона. Обстоятельства происшествия неизвестны. 

Константин Черников
Константин Черников в мирной жизни. Фото: facebook

Кем Черников был до войны 

Константин Черников был мастером спорта по гимнастике и не представлял себя без любимого дела. В последние годы перед полномасштабным вторжением россиян Константин работал в одном из киевских фитнес-клубов. Даже в армии он поддерживал хорошую физическую форму. 

У Черникова остались жены и дочь. 

"Хочу, чтобы моего мужа помнили как можно дольше", — написала супруга воина. 

Напомним, "Динамо" может потерять Бражко — игроком интересуется топ-клуб. 

Флик попросил "Барселону" приобрести двух мировых звезд, которые вернут клубу чемпионство. 

Довбик и Судаков могут стать одноклубниками в следующем сезоне. 

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