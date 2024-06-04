Известный украинский гимнаст и пилот FPV погиб на фронте

Константин Черников в армии. Фото: facebook

Мастер спорта по гимнастике Константин Черников погиб при выполнении задания на фронте. Он защищал Украину на одном из самых опасных направлений.

О трагедии сообщила жена Черникова на своей странице в соцсети X.

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Константин Черников в мирной жизни. Фото: facebook

Кем Черников был до войны

Константин Черников был мастером спорта по гимнастике и не представлял себя без любимого дела. В последние годы перед полномасштабным вторжением россиян Константин работал в одном из киевских фитнес-клубов. Даже в армии он поддерживал хорошую физическую форму.

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