Бывший баскетболист Будивельника погиб в ДТП

Дрю Гордон во время интервью. Фото: instagram.com/xtragordonary32/

Автомобильная авария унесла жизнь известного американского баскетболиста. Дрю Гордон погиб в Портленде.

Спортсмен успел полгода поиграть в составе украинского БК "Будивельник", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на аккаунт в X журналиста Марка Спирса.

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Дрю Гордон во время матча. Фото: instagram.com/xtragordonary32/

Чем известен Дрю Гордон

Баскетболист выступал на позиции тяжелого форварда. Он выступал в составе "Будивельника" с августа 2021 года до начала полномасштабной войны в Украине. Средними показателями американца являются 13.9 балла, 10.6 подбора и 1.9 передачи за матч. К моменту паузы в Суперлиге Украины Гордон был лидером по показателю рейтинга эффективности (20.9).

За свою долгую карьеру Гордон успел поиграть за 15 разных команд из 10 разных стран. Прошлый сезон американец провел в японской команде "Райзинг Фукуока".

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