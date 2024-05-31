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Бывший баскетболист Будивельника погиб в ДТП

31 мая 2024 09:27
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Бывший баскетболист Будивельника погиб в ДТП
Дрю Гордон во время интервью. Фото: instagram.com/xtragordonary32/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Автомобильная авария унесла жизнь известного американского баскетболиста. Дрю Гордон погиб в Портленде.

Спортсмен успел полгода поиграть в составе украинского БК "Будивельник", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на аккаунт в X журналиста Марка Спирса

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Баскетболист Дрю Гордон скончался в результате ДТП, которое произошло в американском городе Портленд. Прибывшие на место ДТП медики не сумели спасти 33-летнего спортсмена. Обстоятельства трагедии не сообщаются. 

Дрю Гордон
Дрю Гордон во время матча. Фото: instagram.com/xtragordonary32/

Чем известен Дрю Гордон 

Баскетболист выступал на позиции тяжелого форварда. Он выступал в составе "Будивельника" с августа 2021 года до начала полномасштабной войны в Украине. Средними показателями американца являются 13.9 балла, 10.6 подбора и 1.9 передачи за матч. К моменту паузы в Суперлиге Украины Гордон был лидером по показателю рейтинга эффективности (20.9).

За свою долгую карьеру Гордон успел поиграть за 15 разных команд из 10 разных стран. Прошлый сезон американец провел в японской команде "Райзинг Фукуока". 

Напомним, Мудриком интересуется известный клуб — трансфер может состояться после Евро-2024.

Забарный станет игроком известного итальянского клуба — "Борнмут" готов продать украинца.

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спорт
Баскетбол
ДТП
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авария

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