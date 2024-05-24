Известный тренер возглавил самый богатый клуб следующего сезона Первой лиги
Черновицкая "Буковина" нашла нового главного тренера, который соответствует амбициям клуба. Специалист должен вывести команду в УПЛ.
Новым главным тренером амбициозного клуба стал Валерий Кривенцов, сообщила пресс-служба клуба.
Кривенцов возглавил "Буковину"
50-летний тренер подписал контракт с "Буковиной на один сезон с возможностью пробления еще на год. Специалист приступит к работе летом, когда команда начнет подготовку.
Сейчас специалист уже находится в расположении команды.
Пик тренерской карьеры Кривенцова был в "Металлисте 1925", который он вывел в УПЛ и команда достойно выступала в лиге, показывая хорошийатакующий футбол.
Последним клубом Кривенцова была луганская "Заря", где тренер проработал два месяца и покинул клуб в ноябре 2023 года. Этот период работы тренера можно считать провальным.
На должности главного тренера "Буковины" Кривенцов заменил Андрея Мельничука.
"Буковина" получила нового инвестора Владимира Дубинского, который владеет клубами "Прометей" в баскетболе и волейболе. Ожидается, что в следующем сезоне "Буковина" может получить бюджет в размере 8,5 млн долларов.
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