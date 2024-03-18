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Клуб Первой лиги заложил рекордный бюджет — в УПЛ это уровень еврокубков

18 марта 2024 16:43
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Агабекян Карен
редактор
Клуб Первой лиги заложил рекордный бюджет — в УПЛ это уровень еврокубков
Инвестор "Буковины" Владимир Дубинский. Фото: "Буковина"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Футбольный клуб "Буковина" из Черновцов в следующем сезоне Первой лиги может иметь рекордный бюджет. Он будет самым большим в истории клуба, и возможно за все время розыгрышей турнира.

Об этом сообщил в "Телеграм-канале" журналист Игорь Бурбас.

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Игроки ФК "Буковина" Черновцы. Фото: "Буковина"

Рекордный бюджет "Буковины"

По информации источника, на следующий сезон, который команда проведет в Первой лиге, закладывается бюджет в размере 8,5 млн долларов.

"В ФК "Буковина" закладывают рекордный бюджет. По моей информации, в следующем сезоне для выхода в УПЛ в Черновцах планируют потратить 8,5 млн долларов. Для клуба Первой Лиги это космическая цифра", — написал Бурбас.

Источник отметил, что в случае выхода в Украинскую премьер-лигу, в сезоне 2025/2026 гг. бюджет увеличат до 25 млн долларов, что поставит их в один ряд с киевским "Динамо". Из этой суммы будут тратить 15 млн долларов на зарплаты и трансферы, а еще 10 млн долларов на инфраструктуру, оборудование и все остальные вещи, необходимое для аттестации в УПЛ.

"Тектонические изменения в клубе происходят с приходом нового инвестора этой зимой. Нынешний сезон является переходным, цель пока скромная — остаться в Первой лиге", — добавил Бурбас.

Ранее инвестором "Буковины" стал владелец баскетбольных и волейбольных команд "Прометей" Владимир Дубинский.

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футбол
Черновцы
Первая лига
ФК Буковина

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