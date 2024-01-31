ФК Буковина показал нового инвестора — один из самых влиятельных в спорте Украины

Инвестор "Буковины" Владимир Дубинский. Фото: "Буковина"

Черновицкий футбольный клуб "Буковина" получил нового инвестора. Им стал известный украинский бизнесмен и спортивный функционер Владимир Дубинский.

Новый инвестор решился прийти в футбол после побед в других видах спорта, сообщил портал Новини.LIVE.

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Дубинский известен в Украине как владелец сильнейшего баскетбольного клуба страны "Прометея", который успешной выступает в Еврокубке — второй по силе лиги Европы. У клуба выстроен отличный менеджмент, выступает он в Латвийско-Эстонской баскетбольной лиге основным составом, а в украинской Высшей лиге команда успешно всех громит вторым составом.

В волейболе мужской и женский "Прометей" также в числе лидеров отечественного чемпионата.

По словам нового инвестора, в футболе он должен начать с мелочей, поскольку у клуба много проблем, особенно с инфраструктурой. В "Буковине" нужно строить новые тренировочные поля, академию и необходимо привести стадион в порядок.

"Буковина" — клуб с большими традициями и значительной болельщицкой поддержкой в Черновцах. Мы решили помочь ему и вместе начать новый путь. У нас большие цели и амбиции. В этом сезоне команда уже не может претендовать на попадание в Премьер-лигу. Летом же ей будет поставлена задача по итогам сезона 2024/2025 получить путевку в УПЛ", — сказал Дубинский.

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