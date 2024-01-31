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ФК Буковина показав нового інвестора — один із найвпливовіших у спорті України

31 січня 2024 22:46
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Агабекян Карен
редактор
ФК Буковина показав нового інвестора — один із найвпливовіших у спорті України
Інвестор "Буковини" Володимир Дубинський. Фото: "Буковина"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Чернівецький футбольний клуб "Буковина" отримав нового інвестора Ним став відомий український бізнесмен та спортивний функціонер Володимир Дубинський.

Новий інвестор наважився прийти у футбол після перемог в інших видах спорту, повідомив портал Новини.LIVE.

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Дубинський відомий в Україні як власник найсильнішого баскетбольного клубу країни "Прометея", який успішно виступає в Єврокубку — другій за силою лізі Європи. У клубу збудовано чудовий менеджмент, виступає він у Латвійсько-Естонській баскетбольній лізі основним складом, а в українській Вищій лізі команда успішно всіх громить другим складом.

У волейболі чоловічий та жіночий "Прометей" також серед лідерів вітчизняного чемпіонату.

За словами нового інвестора, у футболі він має почати з дрібниць, оскільки клуб має багато проблем, особливо з інфраструктурою. У "Буковині" потрібно будувати нові тренувальні поля, академію і необхідно упорядкувати стадіон.

"Буковина" — клуб з великими традиціями та значною підтримкою вболівальників у Чернівцях. Ми вирішили допомогти йому та разом почати новий шлях. У нас великі цілі та амбіції. Цього сезону команда вже не може претендувати на потрапляння до Прем'єр-ліги. Влітку ж їй буде поставлене завдання за підсумками сезону 2024/2025 отримати путівку до УПЛ", — сказав Дубинський.

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футбол
Перша ліга
Володимир Дубинський
ФК Буковина

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