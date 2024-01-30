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Полісся віддасть Вересу двох футболістів із основної обойми

30 січня 2024 21:33
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Агабекян Карен
редактор
Полісся віддасть Вересу двох футболістів із основної обойми
Півзахисник "Полісся" Денис Янаков. Фото: "Полісся"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Житомирське "Полісся" посилить склад рівненського "Вереса". У команду з Рівного перейдуть два гравці, які претендують на місце в основному складі.

За інформацією ТаТоТаке, у "Верес" перейдуть два гравці "Полісся".

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Півзахисник "Полісся" Дмитро Шастал. Фото: "Полісся"

Хто посилить "Верес"

За інформацією джерела, склад "Вереса" на правах оренди поповнять півзахисники Дмитро Шастал та Денис Янаков.

Зазначимо, що оренда продовжиться до завершення поточного сезону 2023/2024 рр.

У поточному сезоні УПЛ Шастал провів за "Полісся" дев'ять матчів, відзначившись двома забитими м'ячами та однією гольовою передачею. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 300 тисяч євро.

У Янакова п'ять матчів у сезоні УПЛ, забив він один гол. За версією "Трансфермаркту", його вартість становить 300 тисяч євро.

Цікаво, що до поточного сезону обидва футболісти були важливими для "Полісся", але стали жертвами конкуренції, яка посилилася після покупки нових гравців.

На зимову перерву "Полісся" пішло на третьому місці в УПЛ. Проте, за втраченими очками команда йде на п'ятому місці, оскільки у "Шахтаря" та "Динамо" досить не зіграних ігор, перемога в яких підніме їх вище за команду з Житомира.

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