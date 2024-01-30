Полесье отдаст Вересу двух футболистов из основной обоймы

Полузащитник "Полесья" Денис Янаков. Фото: "Полесье"

Житомирское "Полесье" усилит состав ровненского "Вереса". В команду из Ровно перейдут два игрока, претендующих на место в основном составе.

По информации ТаТоТаке, в "Верес" перейдут два игрока "Полесья".

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Кто усилит "Верес"

По информации источника, состав "Вереса" на правах аренды пополнят полузащитники Дмитрий Шастал и Денис Янаков.

Отметим, что аренда продлится до завершения текущего сезона 2023/2024 гг.

В текущем сезоне УПЛ Шастал провел за "Полесье" девять матчей, отметившись двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 300 тысяч евро.

У Янакова пять матчей в сезоне УПЛ, забил он один гол. По версии "Трансфермаркт" его стоимость составляет 300 тысяч евро.

Интересно, что до текущего сезона оба футболиста были важны для "Полесья", но стали жертвами конкуренции, которая усилилась после покупки новых игроков.

На зимний перерыв "Полесье" ушло на третьем месте в УПЛ. Однако, по потерянным очкам команда идет на пятом месте, поскольку у "Шахтера" и "Динамо" достаточно не сыгранных игр, победа в которых поднимет их выше команды из Житомира.

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