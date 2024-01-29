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Шахтер и Полесье узнали соперников в полуфинале Кубка Украины

29 января 2024 15:45
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Агабекян Карен
редактор
Шахтер и Полесье узнали соперников в полуфинале Кубка Украины
Игроки донецкого "Шахтера". Фото: "Шахтер"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В апреле пройдут матчи полуфинала Кубка Украины по футболу. В результате жеребьевки определилось, кто сыграет друг с другом на этой стадии.

"Шахтер" и "Полесье", как сильнейшие команды з УПЛ, смогут сыграть друг с другом лишь в финале, сообщили в УАФ.

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Результаты жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины

"Шахтер" (Донецк) — "Черноморец" (Одесса)

  "Полесье" (Житомир) — "Ворскла" (Полтава)

Оба матча пройдут 3 апреля.

Отметим, что финал Кубка Украины состоится 15 мая, но пока неизвестно место проведения. Соответствующее решение о принимающем городе примет Исполком УАФ.

Киевское "Динамо", которое считалось одним из фаворитов турнира, вылетело на стадии 1/8 финала, уступив столичной "Оболони" со счетом 0:1.

Два лидера сезона УПЛ криворожский "Кривбасс" и "Днепр-1" вылетели также на стадии 1/8 финала. Команда Юрия Вернидуба проиграл "Черноморцу" — 1:2, а Максимов уступил "Полесью" — 1:1 и 4:5 в серии пенальти.

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футбол
ФК Шахтер
Черноморец
Ворскла
Полесье
Кубок Украины

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