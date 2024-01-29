Шахтар та Полісся дізналися суперників у півфіналі Кубка України

Гравці донецького "Шахтаря". Фото: "Шахтар"

У квітні відбудуться матчі півфіналу Кубка України з футболу. В результаті жеребкування визначилося, хто зіграє один з одним на цій стадії.

"Шахтар" та "Полісся", як найсильніші команди із УПЛ, зможуть зіграти один з одним лише у фіналі, повідомили в УАФ.

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Результати жеребкування 1/2 фіналу Кубка України

"Шахтар" (Донецьк) — "Чорноморець" (Одеса)

"Полісся" (Житомир) — "Ворскла" (Полтава)

Обидва матчі відбудуться 3 квітня.

Зазначимо, що фінал Кубка України відбудеться 15 травня, але поки що невідоме місце проведення. Відповідне рішення про приймаюче місто ухвалить Виконком УАФ.

Київське "Динамо", яке вважалося одним із фаворитів турніру, вилетіло на стадії 1/8 фіналу, поступившись столичній "Оболоні" з рахунком 0:1.

Два лідери сезону УПЛ криворізький "Кривбас" та "Дніпро-1" вилетіли також на стадії 1/8 фіналу. Команда Юрія Вернідуба програла "Чорноморцю" — 1:2, а Максимов поступився "Поліссю" — 1:1 та 4:5 у серії пенальті.

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