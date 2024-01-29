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Шахтар та Полісся дізналися суперників у півфіналі Кубка України

29 січня 2024 15:45
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Агабекян Карен
редактор
Шахтар та Полісся дізналися суперників у півфіналі Кубка України
Гравці донецького "Шахтаря". Фото: "Шахтар"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У квітні відбудуться матчі півфіналу Кубка України з футболу. В результаті жеребкування визначилося, хто зіграє один з одним на цій стадії.

"Шахтар" та "Полісся", як найсильніші команди із УПЛ, зможуть зіграти один з одним лише у фіналі, повідомили в УАФ.

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Результати жеребкування 1/2 фіналу Кубка України

"Шахтар" (Донецьк) — "Чорноморець" (Одеса)

"Полісся" (Житомир) — "Ворскла" (Полтава)

Обидва матчі відбудуться 3 квітня.

Зазначимо, що фінал Кубка України відбудеться 15 травня, але поки що невідоме місце проведення. Відповідне рішення про приймаюче місто ухвалить Виконком УАФ.

Київське "Динамо", яке вважалося одним із фаворитів турніру, вилетіло на стадії 1/8 фіналу, поступившись столичній "Оболоні" з рахунком 0:1.

Два лідери сезону УПЛ криворізький "Кривбас" та "Дніпро-1" вилетіли також на стадії 1/8 фіналу. Команда Юрія Вернідуба програла "Чорноморцю" — 1:2, а Максимов поступився "Поліссю" — 1:1 та 4:5 у серії пенальті.

Нагадаємо, Мудрика запросять у відомий європейський клуб за однієї важливої умови. 

"Реал" зробить ставку на українського голкіпера, і це не Лунін. 

Лідер "Манчестер Сіті" зрадив дружину, згодом зворушливо вибачився. 

Артета піде з "Арсенала" наприкінці сезону — він очолить інший відомий клуб.

Клопп очолить "Баварію" — Ноєр назвав причину. Проте існує й інший претендент на німецького наставника.

Після приходу Шевченка легендарні українські футболісти більше не працюють в УАФ. 

Гвардіола піде з "Манчестер Сіті" — вже відоме ім'я нового тренера.

футбол
ФК Шахтар
Чорноморець
Ворскла
Полісся
Кубок України

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