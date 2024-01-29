Усик посетил матч Полесья и назвал свои цели как игрока команды

Геннадий Буткевич и Александр Усик. Фото: "Полесье"

В Испании свой тренировочный сбор перед боем против Тайсона Фьюри за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе проводит Александр Усик. К тому же в Мурсии к сезону готовится его футбольный клуб "Полесье".

Усик не упустил возможность посетить контрольный матч житомирян, где он увиделся с партнерами по команде и президентом Геннадием Буткевичем, сообщила пресс-служба клуба.

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Усик приехал на спарринг с польской "Сталью" Мелец (1:1), где присутствовал Буткевич. Вместе с чемпионом на матч приехал талантливый украинский боксер Даниэль Лапин.

Отметим, что Усик является действующим игроком "Полесья", с которым он подписал однолетний контракт.

После матча Усик рассказал о целях "Полесья" в футболе и о своих личных планах.

"Идем к большим победам, к чемпионству в УПЛ. Обязательно хочется выйти в еврокубки и бороться за европейские титулы.

Это реально и возможно. Кто-то скажет: "Да куда вам". Мне тоже так много лет говорили, но идущий осилит дорогу", — рассказал Усик.

Также Александр сообщил, что после боя с Фьюри, который состоится 17 февраля, он восстановится и также присоединится к команде.

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