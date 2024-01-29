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Усик відвідав матч Полісся та назвав свої цілі як гравця команди

29 січня 2024 13:45
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Агабекян Карен
редактор
Усик відвідав матч Полісся та назвав свої цілі як гравця команди
Геннадій Буткевич та Олександр Усик. Фото: "Полісся"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Іспанії свій тренувальний збір перед боєм проти Тайсона Ф'юрі за абсолютне чемпіонство у надважкій вазі проводить Олександр Усик. До того ж у Мурсії до сезону готується його футбольний клуб "Полісся".

Усик не упустив нагоди відвідати контрольний матч житомирян, де він побачився з партнерами по команді та президентом Геннадієм Буткевичем, повідомила пресслужба клубу.

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Візит Усика в розташування "Полісся"

Усик приїхав на спаринг із польською "Сталлю" Мелець (1:1), де був присутній Буткевич. Разом із чемпіоном на матч приїхав талановитий український боксер Даніель Лапін.

Зазначимо, що Усик є гравцем "Полісся", з яким він підписав однорічний контракт.

Після матчу Усик розповів про цілі "Полісся" у футболі та про свої особисті плани.

"Йдемо до великих перемог, до чемпіонства в УПЛ. Обов'язково хочеться вийти до єврокубків та боротися за європейські титули.

Це реально та можливо. Хтось скаже: "Та куди вам". Мені теж так багато років говорили, але той, хто йде, здолає дорогу", — розповів Усик.

Також Олександр повідомив, що після бою з Ф'юрі, який відбудеться 17 лютого, він відновиться і також приєднається до команди.

Нагадаємо, Артета піде з "Арсеналу" наприкінці сезону — він очолить інший відомий клуб.

Клопп очолить "Баварію" — Нойєр назвав причину. Однак, є й інший претендент на німецького наставника.

Після приходу Шевченка легендарні українські футболісти більше не працюють в УАФ.

Гвардіола піде з "Манчестер Сіті" - вже відоме ім'я нового тренера.

футбол
Олександр Усик
УПЛ
Генадій Буткевич
Полісся

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