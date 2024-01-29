Усик відвідав матч Полісся та назвав свої цілі як гравця команди
В Іспанії свій тренувальний збір перед боєм проти Тайсона Ф'юрі за абсолютне чемпіонство у надважкій вазі проводить Олександр Усик. До того ж у Мурсії до сезону готується його футбольний клуб "Полісся".
Усик не упустив нагоди відвідати контрольний матч житомирян, де він побачився з партнерами по команді та президентом Геннадієм Буткевичем, повідомила пресслужба клубу.
Візит Усика в розташування "Полісся"
Усик приїхав на спаринг із польською "Сталлю" Мелець (1:1), де був присутній Буткевич. Разом із чемпіоном на матч приїхав талановитий український боксер Даніель Лапін.
Зазначимо, що Усик є гравцем "Полісся", з яким він підписав однорічний контракт.
Після матчу Усик розповів про цілі "Полісся" у футболі та про свої особисті плани.
"Йдемо до великих перемог, до чемпіонства в УПЛ. Обов'язково хочеться вийти до єврокубків та боротися за європейські титули.
Це реально та можливо. Хтось скаже: "Та куди вам". Мені теж так багато років говорили, але той, хто йде, здолає дорогу", — розповів Усик.
Також Олександр повідомив, що після бою з Ф'юрі, який відбудеться 17 лютого, він відновиться і також приєднається до команди.
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