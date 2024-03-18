Клуб Першої ліги заклав рекордний бюджет — в УПЛ це рівень єврокубків

Інвестор "Буковини" Володимир Дубинський. Фото: "Буковина"

Футбольний клуб "Буковина" із Чернівців у наступному сезоні Першої ліги може мати рекордний бюджет. Він буде найбільшим в історії клубу, і, можливо, за весь час розіграшів турніру.

Про це повідомив у "Телеграм-каналі" журналіст Ігор Бурбас.

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Рекордний бюджет "Буковини"

За інформацією джерела, наступного сезону, який команда проведе у Першій лізі, закладається бюджет у розмірі 8,5 млн доларів.

"У ФК "Буковина" закладають рекордний бюджет. За моєю інформацією, наступного сезону для виходу до УПЛ у Чернівцях планують витратити 8,5 млн доларів. Для клубу Першої Ліги це космічна цифра", — написав Бурбас.

Джерело зазначило, що у разі виходу до Української прем'єр-ліги, у сезоні 2025/2026 рр. бюджет збільшать до 25 млн доларів, що поставить їх в один ряд із київським "Динамо". З цієї суми витрачатимуть 15 млн доларів на зарплати та трансфери, а ще 10 млн доларів на інфраструктуру, обладнання та решту речей, необхідних для атестації в УПЛ.

"Тектонічні зміни в клубі відбуваються з приходом нового інвестора цієї зими. Нинішній сезон є перехідним, мета поки що скромна — залишитися в Першій лізі", — додав Бурбас.

Раніше інвестором "Буковини" став власник баскетбольних та волейбольних команд "Прометей" Володимир Дубинський.

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