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Відомий тренер очолив найбагатший клуб наступного сезону Першої ліги

24 травня 2024 22:44
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Агабекян Карен
редактор
Відомий тренер очолив найбагатший клуб наступного сезону Першої ліги
Валерій Кривенцов та Володимир Дубинський. Фото: "Буковина"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Чернівецька "Буковина" знайшла нового головного тренера, який відповідає амбіціям клубу. Фахівець має вивести команду до УПЛ.

Новим головним тренером амбітного клубу став Валерій Кривенцов, повідомляє пресслужба клубу.

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Валерій Кривенцов очолив "Буковину". Фото: "Буковина"

Кривенцов очолив "Буковину"

50-річний тренер підписав контракт із "Буковиною на один сезон із можливістю продовження ще на рік. Фахівець стане до роботи влітку, коли команда розпочне підготовку.

Наразі фахівець уже перебуває в розташуванні команди.

Пік тренерської кар'єри Кривенцова був у "Металісті 1925", який він вивів до УПЛ і команда гідно виступала у лізі, показуючи добрий атакувальний футбол.

Останнім клубом Кривенцова була луганська "Зоря", де тренер пропрацював два місяці та залишив клуб у листопаді 2023 року. Цей період роботи тренера можна вважати провальним.

На посаді головного тренера "Буковини" Кривенцов замінив Андрія Мельничука.

"Буковина" отримала нового інвестора Володимира Дубинського, який володіє клубами "Прометей" у баскетболі та волейболі. Очікується, що наступного сезону "Буковина" може отримати бюджет у розмірі 8,5 млн. доларів.

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футбол
Перша ліга
Валерій Кривенцов
Володимир Дубинський
ФК Буковина

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