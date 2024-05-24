Відомий тренер очолив найбагатший клуб наступного сезону Першої ліги

Валерій Кривенцов та Володимир Дубинський. Фото: "Буковина"

Чернівецька "Буковина" знайшла нового головного тренера, який відповідає амбіціям клубу. Фахівець має вивести команду до УПЛ.

Новим головним тренером амбітного клубу став Валерій Кривенцов, повідомляє пресслужба клубу.

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50-річний тренер підписав контракт із "Буковиною на один сезон із можливістю продовження ще на рік. Фахівець стане до роботи влітку, коли команда розпочне підготовку.

Наразі фахівець уже перебуває в розташуванні команди.

Пік тренерської кар'єри Кривенцова був у "Металісті 1925", який він вивів до УПЛ і команда гідно виступала у лізі, показуючи добрий атакувальний футбол.

Останнім клубом Кривенцова була луганська "Зоря", де тренер пропрацював два місяці та залишив клуб у листопаді 2023 року. Цей період роботи тренера можна вважати провальним.

На посаді головного тренера "Буковини" Кривенцов замінив Андрія Мельничука.

"Буковина" отримала нового інвестора Володимира Дубинського, який володіє клубами "Прометей" у баскетболі та волейболі. Очікується, що наступного сезону "Буковина" може отримати бюджет у розмірі 8,5 млн. доларів.

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