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Колишній баскетболіст Будівельника загинув у ДТП

31 травня 2024 09:27
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Колишній баскетболіст Будівельника загинув у ДТП
Дрю Гордон під час інтерв'ю. Фото: instagram.com/xtragordonary32/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Автомобільна аварія забрала життя відомого американського баскетболіста. Дрю Гордон загинув у Портленді.

Спортсмен встиг пів року пограти у складі українського БК "Будівельник", повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на аккаунт у X журналіста Марка Спірса.

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Баскетболіст Дрю Гордон помер внаслідок ДТП, яке сталося в американському місті Портленд. Медики, які прибули на місце ДТП, не зуміли врятувати 33-річного спортсмена. Обставини трагедії не повідомляються.

Дрю Гордон
Дрю Гордон під час матчу. Фото: instagram.com/xtragordonary32/

Чим відомий Дрю Гордон

Баскетболіст виступав на позиції форварда. Він виступав у складі "Будівельника" із серпня 2021 року до початку повномасштабної війни в Україні. Середніми показниками американця є 13.9 бала, 10.6 підбирання та 1.9 передачі за матч. На момент паузи у Суперлізі України Гордон був лідером за показником рейтингу ефективності (20.9).

За свою довгу кар'єру Гордон встиг пограти за 15 різних команд із 10 різних країн. Минулого сезону американець провів у японській команді "Райзинг Фукуока".

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спорт
Баскетбол
ДТП
Будівельник
аварія

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