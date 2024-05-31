Колишній баскетболіст Будівельника загинув у ДТП

Дрю Гордон під час інтерв'ю. Фото: instagram.com/xtragordonary32/

Автомобільна аварія забрала життя відомого американського баскетболіста. Дрю Гордон загинув у Портленді.

Спортсмен встиг пів року пограти у складі українського БК "Будівельник", повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на аккаунт у X журналіста Марка Спірса.

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Дрю Гордон під час матчу. Фото: instagram.com/xtragordonary32/

Чим відомий Дрю Гордон

Баскетболіст виступав на позиції форварда. Він виступав у складі "Будівельника" із серпня 2021 року до початку повномасштабної війни в Україні. Середніми показниками американця є 13.9 бала, 10.6 підбирання та 1.9 передачі за матч. На момент паузи у Суперлізі України Гордон був лідером за показником рейтингу ефективності (20.9).

За свою довгу кар'єру Гордон встиг пограти за 15 різних команд із 10 різних країн. Минулого сезону американець провів у японській команді "Райзинг Фукуока".

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