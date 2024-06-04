Відомий український гімнаст та пілот FPV загинув на фронті

Костянтин Черніков в армії. Фото: facebook

Майстер спорту з гімнастики Костянтин Черніков загинув під час виконання завдання на фронті. Він захищав Україну на одному із найнебезпечніших напрямків.

Про трагедію повідомила дружина Чернікова на своїй сторінці в соцмережі X.

Читайте також:

Костянтин Черніков пожертвував собою у боротьбі з російськими окупантами декілька днів тому. Він був добровольцем і служив оператором дрона. Обставини події невідомі.

Костянтин Черніков у мирному житті. Фото: facebook

Ким Черніков був до війни

Костянтин Черніков був майстром спорту з гімнастики й не уявляв себе без улюбленої справи. Останніми роками перед повномасштабним вторгненням росіян Костянтин працював в одному із київських фітнес-клубів. Навіть в армії він підтримував хорошу фізичну форму.

У Чернікова залишилися дружини та дочка.

"Хочу, щоб мого чоловіка пам'ятали якомога довше", — написала дружина воїна.

Нагадаємо, "Динамо" може втратити Бражка — гравцем цікавиться топклуб.

Флік попросив "Барселону" придбати двох світових зірок, які повернуть клубу чемпіонство.

Довбик та Судаков можуть стати одноклубниками у наступному сезоні.

Шевченко зробив Шольцу подарунок під час матчу Німеччина — Україна.

Нагельсман розповів, який гравець збірної України його здивував.