Відомий український гімнаст та пілот FPV загинув на фронті
Майстер спорту з гімнастики Костянтин Черніков загинув під час виконання завдання на фронті. Він захищав Україну на одному із найнебезпечніших напрямків.
Про трагедію повідомила дружина Чернікова на своїй сторінці в соцмережі X.
Костянтин Черніков пожертвував собою у боротьбі з російськими окупантами декілька днів тому. Він був добровольцем і служив оператором дрона. Обставини події невідомі.
Ким Черніков був до війни
Костянтин Черніков був майстром спорту з гімнастики й не уявляв себе без улюбленої справи. Останніми роками перед повномасштабним вторгненням росіян Костянтин працював в одному із київських фітнес-клубів. Навіть в армії він підтримував хорошу фізичну форму.
У Чернікова залишилися дружини та дочка.
"Хочу, щоб мого чоловіка пам'ятали якомога довше", — написала дружина воїна.
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