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Відомий український гімнаст та пілот FPV загинув на фронті

4 червня 2024 12:01
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Відомий український гімнаст та пілот FPV загинув на фронті
Костянтин Черніков в армії. Фото: facebook
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Майстер спорту з гімнастики Костянтин Черніков загинув під час виконання завдання на фронті. Він захищав Україну на одному із найнебезпечніших напрямків.

Про трагедію повідомила дружина Чернікова на своїй сторінці в соцмережі X.

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Костянтин Черніков пожертвував собою у боротьбі з російськими окупантами декілька днів тому. Він був добровольцем і служив оператором дрона. Обставини події невідомі.

Костянтин Черніков
Костянтин Черніков у мирному житті. Фото: facebook

Ким Черніков був до війни

Костянтин Черніков був майстром спорту з гімнастики й не уявляв себе без улюбленої справи. Останніми роками перед повномасштабним вторгненням росіян Костянтин працював в одному із київських фітнес-клубів. Навіть в армії він підтримував хорошу фізичну форму.

У Чернікова залишилися дружини та дочка.

"Хочу, щоб мого чоловіка пам'ятали якомога довше", — написала дружина воїна.

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