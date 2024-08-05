Спортивный комментатор Волочай отреагировал на критику украинских олимпийцев

Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова. Фото: REUTERS/Alina Smutko

В сегодняшних реалиях для Украины Олимпийские игры выступают площадкой, где украинские спортсмены могут говорить о войне. В то время как минусом, выступает то, что украинцы хотят постоянно видеть олимпийские рекорды.

Об этом заявил известный украинский спортивный комментатор Виталий Волочай в понедельник, 5 августа.

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Как сказал медийщик, в тот момент ожидания у зрителей всегда бывают завышенными.

"Очевидно, все ожидают от 150 спортсменов где-то 50 золотых, 50 серебряных и 50 бронзовых медалей, но по факту для 130 из этих 150, просто попадание в топ40 лучших в мире, то есть квалификация на Олимпиаду — это уже нереальное достижение. Потому что в условной легкой достижении. атлетике, плавании или гимнастике еще полмиллиона человек не отобрались", — сказал он.

Журналист также добавил, что невозможно всегда во всем быть лучше.

"У нас есть провалившиеся претенденты на медали, но ведь в этом и суть спорта, ты не можешь быть женской сборной США по баскетболу, которая не проиграет 30 лет. Даже Симон Байлс падает из бревна, а Юлимар Рохас получает травмы. Поэтому абсолютно понятна реакция публики, не спортивной, казуальной публики, на то, что у нас не 50 медалей, а пока семь, и восьмая со звездочкой", — говорит Волочай.

Медийщик также отметил, что те украинские спортсмены, которые поехали во Францию, сейчас "говорят об Украине".

"Анна Рыжикова только что сказала, что была на приеме у мэра Парижа, и раздала там под два десятка интервью о разрушенной инфраструктуре и так далее", — сказал он.

Скриншот сообщения Волочая

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