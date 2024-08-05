Спортивний коментатор Волочай відреагував на критику українських олімпійців

Українська легкоатлетка Анна Рижикова. Фото: REUTERS/Alina Smutko

В сьогоднішніх реаліях для України Олімпійські ігри виступають майданчиком, де українські спортсмени можуть говорити про війну. Тоді як мінусом, виступає те, що українці хочуть постійно бачити олімпійські рекорди.

Про це заявив відомий український спортивний коментатор Віталій Волочай у понеділок, 5 серпня.

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Як сказав медійник, в той момент, очікування у глядачів завжди бувають завищеними.

"Очевидно всі очікують від 150 спортсменів десь 50 золотих, 50 срібних і 50 бронзових медалей, але по факту для 130 з цих 150, просто потрапляння в топ40 кращих у світі, тобто кваліфікація на Олімпіаду — це уже нереальне досягнення. Тому що в умовній легкій атлетиці, чи плаванні, чи гімнастиці ще десь півмільйона людей не відібралися", — сказав він.

Журналіст також додав, що не можливо завжди в усьому бути кращим.

"У нас є претенденти на медалі, які провалилися, але ж в цьому і суть спорту, ти не можеш бути жіночою збірною США з баскетболу, яка не програє 30 років. Навіть Сімон Байлс падає з колоди, а Юлімар Рохас отримує травми. Тому абсолютно зрозумілою є реакція публіки, не спортивної, казуальної публіки, на те, що у нас не 50 медалей, а поки що сім, і восьма з зірочкою", — каже Волочай.

Медійник також зауважив, що ті українські спортсмени, які поїхали до Франції, наразі "говорять про Україну".

"Анна Рижикова щойно сказала, що була на прийомі у мерки Парижу, і роздала там під два десятки інтервʼю про зруйновану інфраструктуру і так далі", — сказав він.

Скриншот допису Волочая

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