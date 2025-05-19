Говоров завершил олимпийскую карьеру и не поедет на ОИ-2028 в Лос-Анджелесе

Андрей Говоров с подопечными. Фото: instagram.com/govorov_andrii

Олимпийская сборная Украины по плаванию, которая поедет на ОИ-2028 в Лос-Анджелес, понесла потери. Команда не досчитается опытного претендента на медали.

О завершении олимпийской карьеры сообщил в Instagram 33-летний украинский пловец Андрей Говоров.

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Заявление Говорова удивило, поскольку ранее он собирался попасть на ОИ-2028, потому что в олимпийскую программу вернули его коронную дистанцию 50 м баттерфляем. На ней украинец устанавливал мировой рекорд (22.17) в 2018 году.

По словам Говорова, решение о завершении олимпийской карьеры далось ему нелегко и было результатом глубоких размышлений.

Спортсмен назвал свою карьеру путешествием, полным жертв и призвания и поблагодарил всех, кто его поддерживал.

Также Говоров отметил, что Олимпиада-2028 была его мечтой, но новые жизненные обстоятельства изменили планы.

При этом, Говоров завершил только олимпийскую карьеру, но может выступить на других соревнованиях.

Отметим, что Говоров был участником Олимпийских игр в 2012-м году в Лондоне и в 2016-м в Рио-де-Жанейро на дистанции 50 м вольным стилем.

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