Говоров завершил олимпийскую карьеру и не поедет на ОИ-2028 в Лос-Анджелесе

Известный украинский спортсмен объявил о завершении карьеры
Олимпийская сборная Украины по плаванию, которая поедет на ОИ-2028 в Лос-Анджелес, понесла потери. Команда не досчитается опытного претендента на медали.
О завершении олимпийской карьеры сообщил в Instagram 33-летний украинский пловец Андрей Говоров.
Говоров решил изменить планы на Олимпиаду
Заявление Говорова удивило, поскольку ранее он собирался попасть на ОИ-2028, потому что в олимпийскую программу вернули его коронную дистанцию 50 м баттерфляем. На ней украинец устанавливал мировой рекорд (22.17) в 2018 году.
По словам Говорова, решение о завершении олимпийской карьеры далось ему нелегко и было результатом глубоких размышлений.
Спортсмен назвал свою карьеру путешествием, полным жертв и призвания и поблагодарил всех, кто его поддерживал.
Также Говоров отметил, что Олимпиада-2028 была его мечтой, но новые жизненные обстоятельства изменили планы.
При этом, Говоров завершил только олимпийскую карьеру, но может выступить на других соревнованиях.
Отметим, что Говоров был участником Олимпийских игр в 2012-м году в Лондоне и в 2016-м в Рио-де-Жанейро на дистанции 50 м вольным стилем.
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