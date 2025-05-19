Говоров завершив олімпійську кар’єру й не поїде на ОІ-2028 у Лос-Анджелесі

Відомий український спортсмен оголосив про завершення кар'єри
Олімпійська збірна України з плавання, яка поїде на ОІ-2028 в Лос-Анджелес зазнавала втрат. Команда не дорахується досвідченого претендента на медалі.
Про завершення олімпійської кар'єри повідомив в Instagram 33-річний український плавець Андрій Говоров.
Говоров вирішив змінити плани на Олімпіаду
Заява Говорова здивувала, оскільки раніше він збирався потрапити на ОІ-2028, бо в олімпійську програму повернули його коронну дистанцію 50 м батерфляєм. На ній українець встановлював світовий рекорд (22.17) у 2018 році.
За словами Говорова, рішення про завершення олімпійської кар'єри далося йому нелегко і було результатом глибоких роздумів.
Спортсмен назвав свою кар’єру подорожжю, сповненою жертв і покликання та подякувавши всім, хто його підтримував.
Говоров зазначив, що Олімпіада-2028 була його мрією, але нові життєві обставини змінили плани.
При цьому, Говоров завершив лише олімпійську кар'єру, але може виступити на інших змаганнях.
Зазначимо, що Говоров був учасником Олімпійських ігор у 2012-му році в Лондоні та в 2016-му в Ріо-де-Жанейро на дистанції 50 м вільним стилем.
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