Говоров завершив олімпійську кар’єру й не поїде на ОІ-2028 у Лос-Анджелесі

Андрій Говоров з підопічними. Фото: instagram.com/govorov_andrii

Олімпійська збірна України з плавання, яка поїде на ОІ-2028 в Лос-Анджелес зазнавала втрат. Команда не дорахується досвідченого претендента на медалі.

Про завершення олімпійської кар'єри повідомив в Instagram 33-річний український плавець Андрій Говоров.

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Заява Говорова здивувала, оскільки раніше він збирався потрапити на ОІ-2028, бо в олімпійську програму повернули його коронну дистанцію 50 м батерфляєм. На ній українець встановлював світовий рекорд (22.17) у 2018 році.

За словами Говорова, рішення про завершення олімпійської кар'єри далося йому нелегко і було результатом глибоких роздумів.

Спортсмен назвав свою кар’єру подорожжю, сповненою жертв і покликання та подякувавши всім, хто його підтримував.

Говоров зазначив, що Олімпіада-2028 була його мрією, але нові життєві обставини змінили плани.

При цьому, Говоров завершив лише олімпійську кар'єру, але може виступити на інших змаганнях.

Зазначимо, що Говоров був учасником Олімпійських ігор у 2012-му році в Лондоні та в 2016-му в Ріо-де-Жанейро на дистанції 50 м вільним стилем.

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