Известный украинский велогонщик Тедоренко погиб в результате ДТП

Валентин Тедоренко во время тренировки. Фото: Facebook

В Украине скончался известный спортсмен Валентин Тедоренко. Он был многократным чемпионом страны по велогонкам.

Тедоренко стал жертвой смертельного дорожно-транспортного происшествия, сообщает в Facebook Федерация велосипедного спорта Украины.

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Трагедия произошла в понедельник, 17 апреля, в городе Кропивницкий. В 14:20 Валентин Тедоренко стал жертвой ДТП. От полученных травм 74-летний спортсмен погиб на месте.

Кем был Тедоренко?

Валентин Тедоренко ежедневно проезжал на велосипеде от 70 до 100 километров в зависимости от времени года. Тренировки могли занимать по нескольку часов в день. Он уделял много времени и занятиям с молодыми спортсменами, был примером для многих из них.

"На тренировке трагически погиб мастер спорта, многократный чемпион Украины по велоспорту Валентин Тедоренко. Выражаем искренние соболезнования семье", — написали в Федерации велосипедного спорта Украины.

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