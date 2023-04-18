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Известный украинский велогонщик погиб в результате ДТП

18 апреля 2023 13:34
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Известный украинский велогонщик Тедоренко погиб в результате ДТП
Валентин Тедоренко во время тренировки. Фото: Facebook
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В Украине скончался известный спортсмен Валентин Тедоренко. Он был многократным чемпионом страны по велогонкам. 

Тедоренко стал жертвой смертельного дорожно-транспортного происшествия, сообщает в Facebook Федерация велосипедного спорта Украины. 

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Трагедия произошла в понедельник, 17 апреля, в городе Кропивницкий. В 14:20 Валентин Тедоренко стал жертвой ДТП. От полученных травм 74-летний спортсмен погиб на месте. 

Кем был Тедоренко?

Валентин Тедоренко ежедневно проезжал на велосипеде от 70 до 100 километров в зависимости от времени года. Тренировки могли занимать по нескольку часов в день. Он уделял много времени и занятиям с молодыми спортсменами, был примером для многих из них. 

"На тренировке трагически погиб мастер спорта, многократный чемпион Украины по велоспорту Валентин Тедоренко. Выражаем искренние соболезнования семье", — написали в Федерации велосипедного спорта Украины. 

Напомним, в услугах Виктора Цыганкова заинтересовалось сразу несколько клубов. Ближайшим летом хавбек может покинуть "Жирону". 

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард дал характеристику Михаилу Мудрику. Он все еще ждет прогресс от украинца. 

Украинский полузащитник Руслан Малиновский стал запасных игроком "Марселя". Тренер команды объяснил это решение. 

Стало известно, кто может стать следующим соперником Александра Усика после срыва боя против Тайсона Фьюри. 

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