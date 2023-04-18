Відомий український велогонник Тедоренко загинув внаслідок ДТП

Валентин Тедоренко під час тренування. Фото: Facebook

В Україні помер відомий спортсмен Валентин Тедоренко. Він був багаторазовим чемпіоном країни з велогонок.

Тедоренко став жертвою смертельної дорожньо-транспортної пригоди, повідомляє у Facebook Федерація велосипедного спорту України.

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Трагедія сталася у понеділок, 17 квітня, у місті Кропивницький. О 14.20 Валентин Тедоренко став жертвою ДТП. Від травм 74-річний спортсмен загинув на місці.

Ким був Тедоренко?

Валентин Тедоренко щодня проїжджав велосипедом від 70 до 100 кілометрів залежно від пори року. Тренування могли займати кілька годин на день. Він приділяв багато часу та заняттям з молодими спортсменами, був прикладом для багатьох із них.

"На тренуванні трагічно загинув майстер спорту, багаторазовий чемпіон України з велоспорту Валентин Тедоренко. Висловлюємо щирі співчуття сім'ї", — написали у Федерації велосипедного спорту України.

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