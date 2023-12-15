Известно, когда Эвертон Миколенко переедет на новый современный домашний стадион

Новый стадион "Эвертона". Фото: скриншот

Английский "Эвертон" финансово ограничен, поскольку продолжается строительство его современного стадиона. Поэтому чем быстрее построят арену, тем финансово стабильнее будет клуб.

Уже известно, когда "Эвертон" сыграет матчи на новом стадионе, сообщила пресс-служба клуба.

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Когда "Эвертон" сыграет на новой арене

"Эвертон" на своем сайте сообщил, что на новом стадионе в доке Бремли-Мур начнет играть с начала сезона 2025/2026 гг.

Поэтому сезон 2024/2025 гг. станет последним для клуба на легендарном "Гудисон Парк".

Новая арена "Эвертона" будет вмещать 52 888 зрителей, тогда как построенный в 1982 году "Гудисон Парк" — 39 572.

Отмечается, что строительство нового стадиона продолжается согласно утвержденному графику.

Добавим, что нынешний владелец "Эвертона", вероятно, продаст клуб после постройки нового стадиона. Благодаря арене в доке Бремли-Мур они хотят получить за клуб больше денег.

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