Відомо, коли Евертон Миколенка переїде на новий сучасний домашній стадіон

Новий стадіон "Евертона". Фото: скриншот

Англійський "Евертон" наразі фінансово обмежений, оскільки триває будівництво його сучасного стадіону. Тому чим швидше побудують арену, тим фінансово міцнішим буде клуб.

Наразі вже відомо, коли "Евертон" зіграє матчі на новому стадіоні, повідомила пресслужба клубу.

Читайте також:

Коли "Евертон" зіграє на новій арені

"Евертон" на своєму сайті повідомив що на новому стадіоні у доці Бремлі-Мур почне грати з початку сезону 2025/2026 рр.

Тому сезон 2024/2025 рр. стане останнім для клубу на легендарному "Гудісон Парк".

Нова арена "Евертону" вміщуватиме 52 888 глядачів, тоді як побудований у 1982 році "Гудісон Парк" — 39 572.

Відзначається, що наразі будівництво нового стадіону триває згідно із затвердженим графіком.

Зазначимо, що нинішній власник "Евертона", ймовірно, продасть клуб після побудови нового стадіону. Завдяки арені в доку Бремлі-Мур вони хочуть отримати за клуб більше коштів.

Нагадаємо, Миколенко отримав травму — що відомо.

УЄФА знову покарала збірну України за расизм уболівальників.

Хороші новини для Луніна підтвердило авторитетне іспанське джерело.

Олександр Зінченко тягне "Арсенал" вниз, — ексгравець збірної Англії розкритикував українця.

Донецький "Шахтар" дізнався про можливих суперників у плей-оф ЛЄ — серед них "Рома" та "Спортінг".