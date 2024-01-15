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Известного футболиста арестовали в Турции по странному обвинению

15 января 2024 14:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Известного футболиста арестовали в Турции по странному обвинению
Сагив Йехезкель во время матча. Фото: instagram.com/sagiv_jehezkel/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В одном из матчей 20 тура чемпионата Турции по футболу произошел скандал. "Антальяспор" избежал поражения в игре с "Трабзонспором", но после финального свистка один из футболистов "скорпионов" был арестован. 

Сагиву Йехезкелю предъявили серьезное обвинение, сообщает The Times of Israel

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Израильский вингер Сагив Йехезкель помог "Антальяспору" избежать поражения в домашней встрече с "Трабзонспором". Футболист забил ответный гол во втором тайме, после чего навлек на себя гнев властей из-за того, как отпраздновал взятие ворот соперника. 

Как наказали Йехезкеля

Израильтянин после забитого гола продемонстрировал надпись на руке "100 дней. 7 октября". Это было напоминанием о том, что осенью прошлого года Израиль подвергся атаке боевиков ХАМАС. Рядом с надписью была нарисована звезда Давида.

Сагив Йехезкель
Надпись на руке Йехезкеля. Скриншот YouTube

После финального свистка игрока "Антальяспора" арестовали. Городская прокуратура инициировала расследование по делу о "публичном разжигании вражды и ненависти". Действия Израиля в Секторе Газа были названы "безответственной резней". 

Футболисту грозит большой штраф и даже тюремный срок. Пока не известно, на чьей стороне оказался ФК "Антальяспор". 

Напомним, Буяльским интересуются клубы из Италии и Германии. 

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Израиль
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спорт
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ХАМАС
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