Известного футболиста арестовали в Турции по странному обвинению

Сагив Йехезкель во время матча. Фото: instagram.com/sagiv_jehezkel/

В одном из матчей 20 тура чемпионата Турции по футболу произошел скандал. "Антальяспор" избежал поражения в игре с "Трабзонспором", но после финального свистка один из футболистов "скорпионов" был арестован.

Сагиву Йехезкелю предъявили серьезное обвинение, сообщает The Times of Israel.

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Израильский вингер Сагив Йехезкель помог "Антальяспору" избежать поражения в домашней встрече с "Трабзонспором". Футболист забил ответный гол во втором тайме, после чего навлек на себя гнев властей из-за того, как отпраздновал взятие ворот соперника.

Как наказали Йехезкеля

Израильтянин после забитого гола продемонстрировал надпись на руке "100 дней. 7 октября". Это было напоминанием о том, что осенью прошлого года Израиль подвергся атаке боевиков ХАМАС. Рядом с надписью была нарисована звезда Давида.

Надпись на руке Йехезкеля. Скриншот YouTube

После финального свистка игрока "Антальяспора" арестовали. Городская прокуратура инициировала расследование по делу о "публичном разжигании вражды и ненависти". Действия Израиля в Секторе Газа были названы "безответственной резней".

Футболисту грозит большой штраф и даже тюремный срок. Пока не известно, на чьей стороне оказался ФК "Антальяспор".

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