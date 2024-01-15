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Відомого футболіста заарештували у Туреччині за дивним звинуваченням

15 січня 2024 14:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Відомого футболіста заарештували у Туреччині за дивним звинуваченням
Сагів Єхезкель під час матчу. Фото: instagram.com/sagiv_jehezkel/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

В одному з матчів 20 туру чемпіонату Туреччини з футболу стався скандал. "Антальяспор" уникнув поразки у грі з "Трабзонспором", але після фінального свистка одного з футболістів "скорпіонів" було заарештовано.

Сагіву Йехезкелю висунули серйозне звинувачення, повідомляє The Times of Israel.

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Ізраїльський вінгер Сагів Йехезкель допоміг "Антальяспору" уникнути поразки у домашній зустрічі з "Трабзонспором". Футболіст забив гол у відповідь у другому таймі, після чого накликав на себе гнів влади через те, як відсвяткував взяття воріт суперника.

Як покарали Йехезкеля

Ізраїльтянин після забитого гола продемонстрував напис на руці "100 днів. 7 жовтня". Це було нагадуванням про те, що восени минулого року Ізраїль зазнав атаки бойовиків ХАМАС. Поруч із написом була намальована зірка Давида.

Сагів Єхезкель
Напис на руці Йехезкеля. Скриншот YouTube

Після фінального свистка гравця "Антальяспора" заарештували. Міська прокуратура ініціювала розслідування у справі про "публічне розпалювання ворожнечі та ненависті". Дії Ізраїлю в Секторі Газа були названі "безвідповідальною різаниною".

Футболісту загрожує великий штраф та навіть тюремний термін. Поки не відомо, на чиєму боці опинився ФК "Антальяспор".

Нагадаємо, Буяльським цікавляться клуби з Італії та Німеччини. 

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Ізраїль
скандал
спорт
футбол
ХАМАС
Чемпіонат Туреччини з футболу

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