Відомого футболіста заарештували у Туреччині за дивним звинуваченням
В одному з матчів 20 туру чемпіонату Туреччини з футболу стався скандал. "Антальяспор" уникнув поразки у грі з "Трабзонспором", але після фінального свистка одного з футболістів "скорпіонів" було заарештовано.
Сагіву Йехезкелю висунули серйозне звинувачення, повідомляє The Times of Israel.
Ізраїльський вінгер Сагів Йехезкель допоміг "Антальяспору" уникнути поразки у домашній зустрічі з "Трабзонспором". Футболіст забив гол у відповідь у другому таймі, після чого накликав на себе гнів влади через те, як відсвяткував взяття воріт суперника.
Як покарали Йехезкеля
Ізраїльтянин після забитого гола продемонстрував напис на руці "100 днів. 7 жовтня". Це було нагадуванням про те, що восени минулого року Ізраїль зазнав атаки бойовиків ХАМАС. Поруч із написом була намальована зірка Давида.
Після фінального свистка гравця "Антальяспора" заарештували. Міська прокуратура ініціювала розслідування у справі про "публічне розпалювання ворожнечі та ненависті". Дії Ізраїлю в Секторі Газа були названі "безвідповідальною різаниною".
Футболісту загрожує великий штраф та навіть тюремний термін. Поки не відомо, на чиєму боці опинився ФК "Антальяспор".
Нагадаємо, Буяльським цікавляться клуби з Італії та Німеччини.
"Барселона" звільнить Хаві — відомо, хто очолить каталонців.
Матвієнко залишить "Шахтар" — куди може перейти захисник.
Ломаченко зробив важливу заяву.
Анчелотті повідомив, що у наступному матчі чемпіонату Іспанії зіграє не Лунін.
Читайте Новини.LIVE!