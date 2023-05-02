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Известного российского баскетболиста госпитализировали после жестокой драки

2 мая 2023 13:27
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Известного российского баскетболиста госпитализировали после жестокой драки
Алексей Швед подписал контракт с ЦСКА. Фото: instagram.com/shved.1/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бронзовый олимпийский призер по баскетболу Алексей Швед оказался в больнице после Москвы. На него было совершено нападение рядом с одним из столичных ресторанов.

Российский спортсмен получил тяжелые увечья, сообщает официальный сайт московского ЦСКА. 

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Защитник московского ЦСКА, который является подведомственным клубом российской армии, стал жертвой хулиганского нападения. Алексей Швед пострадал в свой выходной первого мая на выходе из столичного ресторана.

Алексей Швед
Алексей Швед на отдыхе. Фото: instagram.com/shved.1/

Подробности инцидента

В настоящее время 34-летний баскетболист находится в больнице, куда его привезли с серьезной черепно-мозговой травмой. Это не помешало Шведу обратиться в полицию и подать жалобу на граждан, которые на него напали. 

Из-за травмы баскетболист не сможет принять участия в ближайших матчах ЦСКА. 

Алексей Швед защищал цвета клубов НБА "Миннесота", "Филадельфия", "Хьюстон" и "Нью-Йорк". Он становился чемпионом Европы 2011 года. В Россию спортсмен вернулся в 2021 году. 

Напомним, в матче 34-го тура АПЛ "Арсенал" Александра Зинченко примет "Челси" Михаила Мудрика. 

Полузащитником сборной Украины Михаилом Мудриком интересуются сразу несколько клубов.

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