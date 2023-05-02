Известного российского баскетболиста госпитализировали после жестокой драки

Алексей Швед подписал контракт с ЦСКА. Фото: instagram.com/shved.1/

Бронзовый олимпийский призер по баскетболу Алексей Швед оказался в больнице после Москвы. На него было совершено нападение рядом с одним из столичных ресторанов.

Российский спортсмен получил тяжелые увечья, сообщает официальный сайт московского ЦСКА.

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Алексей Швед на отдыхе. Фото: instagram.com/shved.1/

Подробности инцидента

В настоящее время 34-летний баскетболист находится в больнице, куда его привезли с серьезной черепно-мозговой травмой. Это не помешало Шведу обратиться в полицию и подать жалобу на граждан, которые на него напали.

Из-за травмы баскетболист не сможет принять участия в ближайших матчах ЦСКА.

Алексей Швед защищал цвета клубов НБА "Миннесота", "Филадельфия", "Хьюстон" и "Нью-Йорк". Он становился чемпионом Европы 2011 года. В Россию спортсмен вернулся в 2021 году.

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