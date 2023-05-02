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Відомого російського баскетболіста госпіталізували після жорстокої бійки

2 травня 2023 13:27
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Відомого російського баскетболіста госпіталізували після жорстокої бійки
Олексій Швед підписав контракт із ЦСКА. Фото: instagram.com/shved.1/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Бронзовий олімпійський призер з баскетболу Олексій Швед опинився у лікарні після Москви. На нього було скоєно напад поряд з одним зі столичних ресторанів.

Російський спортсмен отримав тяжкі травми, повідомляє офіційний сайт московського ЦСКА.

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Олексій Швед
Олексій Швед на відпочинку. Фото: instagram.com/shved.1/

Подробиці інциденту

Наразі 34-річний баскетболіст перебуває у лікарні, куди його привезли із серйозною черепно-мозковою травмою. Це не завадило Шведові звернутися до поліції та подати скаргу на громадян, які на нього напали.

Через травму баскетболіст не зможе взяти участі у найближчих матчах ЦСКА.

Олексій Швед захищав кольори клубів НБА "Міннесота", "Філадельфія", "Х'юстон" та "Нью-Йорк". Він ставав чемпіоном Європи 2011 року. У Росію спортсмен повернувся 2021 року.

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