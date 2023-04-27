В НБА может появиться еще один украинец

Защитник сборной Украины по баскетболу Александр Ковляр. Фото: Instagram/sashakovliar

Игрок сборной Украины по баскетболу и эстонского клуба "Калев/Крамо" Александр Ковляр официально подал свою кандидатуру на драфт НБА. Защитник вошел в список 48 международных спортсменов, которые попробуют свои силы в ближайшем отборе.

Об этом сообщает Sport.ua.

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Драфт Национальной баскетбольной ассоциации пройдет 22 июня этого года. Команды выберут 60 молодых игроков.

Александр Ковляр входит в категорию early-entrance, которая позволяет ему участвовать в драфте.

Украинский баскетболист Александр Ковляр. Фото: Instagram/sashakovliar

20-летний украинец в текущем сезоне в среднем за матч проводил 23 минуты игрового времени в Эстонско-латвийской лиге. Он набирал 13 очков, делал 3 подбора и 4,1 передачи. В Кубке Европы ФИБА Ковляр получал в среднем 8,9 очка, а также делал 2,7 подбора и 3,3 передачи.

Стоит отметить, что в НБА уже есть представители Украины — Алексей Лень и Святослав Михайлюк.

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