В НБА може з'явитись ще один українець

Захисник збірної України з баскетболу Олександр Ковляр. Фото: Instagram/sashakovliar

Гравець збірної України з баскетболу та естонського клубу "Калев/Крамо" Олександр Ковляр офіційно подав свою кандидатуру на драфт НБА. Захисник увійшов у список 48 міжнародних спортсменів, які спробують свої сили у цьогорічному відборі.

Про це повідомляє Sport.ua.

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Драфт Національної баскетбольної асоціації відбудеться 22 червня цього року. Команди оберуть 60 молодих гравців.

Олександр Ковляр входить до категорії early-entrance, яка дозволяє йому брати участь у драфті.

Український баскетболіст Олександр Ковляр. Фото: Instagram/sashakovliar

20-річний українець у поточному сезоні в середньому за матч проводив 23 хвилини ігрового часу в Естонсько-латвійській лізі. Він набирав 13 очок, робив 3 підбирання і 4,1 передачі. В Кубку Європи ФІБА Ковляр здобував у середному 8,9 очка, а також робив 2,7 підбирання та 3,3 передачі.

Варто зазначити, що в НБА вже є представники України — Олексій Лень та Святослав Михайлюк.

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