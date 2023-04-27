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В НБА може з'явитись ще один українець

27 квітня 2023 21:10
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
В НБА може з'явитись ще один українець
Захисник збірної України з баскетболу Олександр Ковляр. Фото: Instagram/sashakovliar
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Гравець збірної України з баскетболу та естонського клубу "Калев/Крамо" Олександр Ковляр офіційно подав свою кандидатуру на драфт НБА. Захисник увійшов у список 48 міжнародних спортсменів, які спробують свої сили у цьогорічному відборі.

Про це повідомляє Sport.ua. 

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Драфт Національної баскетбольної асоціації відбудеться 22 червня цього року. Команди оберуть 60 молодих гравців. 

Олександр Ковляр входить до категорії early-entrance, яка дозволяє йому брати участь у драфті. 

Ковляр
Український баскетболіст Олександр Ковляр. Фото: Instagram/sashakovliar

20-річний українець у поточному сезоні в середньому за матч проводив 23 хвилини ігрового часу в Естонсько-латвійській лізі. Він набирав 13 очок, робив 3 підбирання і 4,1 передачі. В Кубку Європи ФІБА Ковляр здобував у середному 8,9 очка, а також робив 2,7 підбирання та 3,3 передачі. 

Варто зазначити, що в НБА вже є представники України — Олексій Лень та Святослав Михайлюк. 

Нагадаємо, у "Шахтарі" назвали головну проблему Михайла Мудрика у лондонському "Челсі".

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