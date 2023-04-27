Костюк розчарувала виступом на WTA 1000 у Мадриді: результат матчу з Осоріо
Марта Костюк завершила свої виступи на турнірі WTA 1000 в іспанському Мадриді. У матчі другого кола змагань українка зазнала прикрої поразки від 115 ракетки світу — колумбійки Каміли Осоріо Серрано.
Про це повідомляє Sportarena.
Поразка у трьох сетах
Поєдинок тривав дві години 16 хвилин. Марта Костюк взяла стартову партію, однак поступилась у другому та третьому сетах.
Впродовж зустрічі українка змогла реалізувати два з тринадцяти брейкпойнтів, а також віддала суперниці три гейми на своїй подачі. Водночас Костюк припустилася 11 подвійних помилок.
Варто зазначити, що це була перша зустріч дівчат у кар'єрі.
Марта також виступить у парному розряді на тисячнику в Мадриді. Партнеркою Костюк буде румунка Єлена-Габріела Русе.
WTA 1000, Мадрид. Грунт. 1/32 фіналу
Марта Костюк (32) — Каміла Осоріо (115) — 6:3, 4:6, 3:6.
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