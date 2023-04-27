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Костюк розчарувала виступом на WTA 1000 у Мадриді: результат матчу з Осоріо

27 квітня 2023 17:48
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Костюк розчарувала виступом на WTA 1000 у Мадриді — результат матчу з Осоріо
Українська тенісистка Марта Костюк. Фото: Instagram/martakostyuk
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Марта Костюк завершила свої виступи на турнірі WTA 1000 в іспанському Мадриді. У матчі другого кола змагань українка зазнала прикрої поразки від 115 ракетки світу — колумбійки Каміли Осоріо Серрано. 

Про це повідомляє Sportarena.  

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Поразка у трьох сетах

Поєдинок тривав дві години 16 хвилин. Марта Костюк взяла стартову партію, однак поступилась у другому та третьому сетах. 

Впродовж зустрічі українка змогла реалізувати два з тринадцяти брейкпойнтів, а також віддала суперниці три гейми на своїй подачі. Водночас Костюк припустилася 11 подвійних помилок. 

Костюк
Емоції Марти Костюк. Фото: Instagram/martakostyuk

Варто зазначити, що це була перша зустріч дівчат у кар'єрі. 

Марта також виступить у парному розряді на тисячнику в Мадриді. Партнеркою Костюк буде румунка Єлена-Габріела Русе.  

WTA 1000, Мадрид. Грунт. 1/32 фіналу

Марта Костюк (32) — Каміла Осоріо (115) — 6:3, 4:6, 3:6. 

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