Костюк разочаровала выступлением на WTA 1000 в Мадриде — результат матча с Осорио

Украинская теннисистка Марта Костюк. Фото: Instagram/martakostyuk

Марта Костюк завершила выступления на турнире WTA 1000 в испанском Мадриде. В матче второго круга соревнований украинка потерпела досадное поражение от 115 ракетки мира — колумбийки Камилы Осорио Серрано.

Об этом сообщает Sportarena.

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Поражение в трех сетах

Поединок длился два часа 16 минут. Марта Костюк взяла стартовую партию, однако уступила во втором и третьем сетах.

На протяжении встречи украинка смогла реализовать два из тринадцати брейкпойнтов, а также отдала сопернице три гейма на своей подаче. В то же время Костюк допустила 11 двойных ошибок.

Эмоции Марты Костюк. Фото: Instagram/martakostyuk

Следует отметить, что это была первая встреча девушек в карьере.

Марта также выступит в парном разряде на тысячнике в Мадриде. Партнершей Костюк будет румынка Елена-Габриэла Русе.

WTA 1000, Мадрид. Грунт. 1/32 финала

Марта Костюк (32) — Камила Осорио (115) — 6:3, 4:6, 3:6.

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