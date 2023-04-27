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Трансляції матчів УПЛ опинилися під загрозою через позицію Setanta Sports

27 квітня 2023 13:35
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Трансляції матчів УПЛ опинилися під загрозою через позицію Setanta Sports
Футболісти "Шахтаря" в матчі з "Динамо". Фото: Reyters/VALENTYN OGIRENKO
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Українська Прем'єр-ліга залишилась без офіційного мовника. Компанія Setanta Sports оголосила про дострокове припинення співпраці з УПЛ. 

Відповідну заяву медіаресурс розмістив на своєму офіційному сайті.  

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Setanta Sports припинила співпрацю з УПЛ. У заяві компанії вказано, що сторони не змогли домовитись про єдиний телепул. 

"Дякуємо клубам, які передали права та підтримали Setanta Sports і УПЛ в намаганні створити єдиний пул. Однак, в рамках угоди з лігою Setanta Sports не змогла повною мірою скористатися медіаправами: деякі клуби не передали УПЛ права на трансляцію організованих та зіграних ними матчів.

Враховуючи вищесказане, Setanta Sports прийняла рішення не продовжувати угоду з УПЛ, але залишається відкритою для партнерства", — сказано в заяві. 

УПЛ
Футболісти "Динамо" святкують гол у ворота "Шахтаря". Фото: Reuters/VALENTYN OGIRENKO

Водночас у компанії зазначають, що готові шукати компроміси та обговорити нові умови про співпрацю, які б задовольнили усі сторони.

"Ми готові обговорити нові умови співпраці, які базуватимуться на справедливості й дотриманні всіх норм регламенту ліги та законів України.

Ми впевненні, що можна знайти компроміс, з яким всі сторони будуть задоволені угодою. Як ми зазначили, Setanta Sports — це трансляції в 15 країнах. І ми продовжимо популяризувати клуби УПЛ та їхніх гравців далеко за межами України, якщо зможемо досягти відповідних домовленостей.

Всі зобов’язання в рамках угоди з УПЛ будуть виконані Setanta Sports в повному обсязі до кінця сезону", — заявили в Setanta Sports.  

Угода Setanta Sports з УПЛ була укладена строком на 3 роки. Втім, "Рух", "Металіст", "Динамо", "Зоря" та "Дніпро-1" відмовились виконувати умови контракту. Поєдинки цих команд транслюються на ресурсах "1+1 Media".

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