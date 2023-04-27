Трансляции матчей УПЛ оказались под угрозой из-за позиции Setanta Sports

Футболисты "Шахтера" в матче с "Динамо". Фото: Reyters/VALENTYN OGIRENKO

Украинская Премьер-лига осталась без официального вещателя. Компания Setanta Sports объявила о досрочном прекращении сотрудничества с УПЛ.

Соответствующее заявление медиаресурс разместил на своем официальном сайте.

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Setanta Sports прекратила сотрудничество с УПЛ. В заявлении компании указано, что стороны не смогли договориться о едином телепуле.

"Спасибо клубам, передавшим права и поддержавшим Setanta Sports и УПЛ в попытке создать единый пул. Однако, в рамках соглашения с лигой Setanta Sports не смогла в полной мере воспользоваться медиаправами: некоторые клубы не передали УПЛ права на трансляцию организованных и сыгранных ими матчей.

Учитывая вышесказанное, Setanta Sports приняла решение не продлевать соглашение с УПЛ, но остается открытым для партнерства", — говорится в заявлении.

Футболисты "Динамо" празднуют гол в ворота "Шахтера". Фото: Reuters/VALENTYN OGIRENKO

В то же время в компании отмечают, что готовы искать компромиссы и обсудить новые условия о сотрудничестве, которые бы удовлетворили все стороны.

"Мы готовы обсудить новые условия сотрудничества, которые будут базироваться на справедливости и соблюдении всех норм регламента лиги и законов Украины".

Мы уверены, что можно найти компромисс, с которым все стороны будут удовлетворены соглашением. Как мы отметили, Setanta Sports — это трансляции в 15 странах. И мы продолжим популяризировать клубы УПЛ и их игроков далеко за пределами Украины, если мы сможем достичь соответствующих договоренностей.

Все обязательства в рамках соглашения по УПЛ будут выполнены Setanta Sports в полном объеме до конца сезона", — заявили в Setanta Sports.

Соглашение Setanta Sports с УПЛ было заключено сроком на 3 года. Впрочем, "Рух", "Металлист", "Динамо", "Заря" и "Днепр-1" отказались выполнять условия контракта. Поединки этих команд транслируются на ресурсах "1+1 Media".

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