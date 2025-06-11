Российского бойца Шаблия отстранили от спорта из-за допинга

Александр Шаблий во время промо тура. Фото: instagram.com/alexandr_shabliy/

Антидопинговое агентство США (USADA) отстранило российского бойца MMA Александра Шаблия от соревнований на шесть месяцев. Решение принято после положительной допинг-пробы в рамках турнира PFL.

Шаблий сдал тест на рекомбинантный эритропоэтин (rEPO), запрещённый стимулятор выносливости, сообщает официальный сайт USADA.

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По умолчанию срок дисквалификации в PFL за подобное нарушение составляет полгода, но может быть увеличен до одного года при наличии отягчающих обстоятельств.

Александр Шаблий на встрече с болельщиками. Фото: instagram.com/alexandr_shabliy/

Что известно о деле Шаблия

USADA сообщила, что в ходе расследования выяснилось — российский спортсмен не использовал препарат умышленно. Александр Шаблий также предоставил агентству ценные сведения о человеке, из-за которого вещество попало в его организм.

"Шестимесячный срок дисквалификации начался 19 марта 2025 года, когда и была взята положительная проба. Расследование признало отсутствие умысла со стороны спортсмена", — говорится в официальном сообщении агентства.

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