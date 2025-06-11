Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
ИндустрииЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирЭксклюзивХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024СпортДеньгиНаукаСветРезервСегодняКиноШтабОгоДомАктуальноМобилизацияВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаТехнологииОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепты
Мода
Психология
Дом
Кино
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технологии
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Известного российского спортсмена дисквалифицировали за допинг

Известного российского спортсмена дисквалифицировали за допинг

Ua en ru
Дата публикации 11 июня 2025 11:14
Российского бойца Шаблия отстранили от спорта из-за допинга
Александр Шаблий во время промо тура. Фото: instagram.com/alexandr_shabliy/
Ключові моменти Что известно о деле Шаблия

Антидопинговое агентство США (USADA) отстранило российского бойца MMA Александра Шаблия от соревнований на шесть месяцев. Решение принято после положительной допинг-пробы в рамках турнира PFL.

Шаблий сдал тест на рекомбинантный эритропоэтин (rEPO), запрещённый стимулятор выносливости, сообщает официальный сайт USADA.

Реклама
Читайте также:

По умолчанию срок дисквалификации в PFL за подобное нарушение составляет полгода, но может быть увеличен до одного года при наличии отягчающих обстоятельств. 

Александр Шаблий
Александр Шаблий на встрече с болельщиками. Фото: instagram.com/alexandr_shabliy/

Что известно о деле Шаблия

USADA сообщила, что в ходе расследования выяснилось — российский спортсмен не использовал препарат умышленно. Александр Шаблий также предоставил агентству ценные сведения о человеке, из-за которого вещество попало в его организм.

"Шестимесячный срок дисквалификации начался 19 марта 2025 года, когда и была взята положительная проба. Расследование признало отсутствие умысла со стороны спортсмена", — говорится в официальном сообщении агентства. 

Напомним, звезда волейбольной Евролиги Анастасия Маевская признана одной из самых красивых спортсменок страны. 

Илья Забарный установит новый трансферный рекорд среди украинских футболистов. 

Александр Зинченко стал одним из лучших бомбардиров в истории сборной Украины. 

Криштиану Роналду и Лука Модрич вошли в символическую сборную свободных агентов. 

спорт Дисквалификация USADA российские спортсмены WADA
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации