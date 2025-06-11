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Головна Спорт Відомого російського спортсмена дискваліфікували за допінг

Відомого російського спортсмена дискваліфікували за допінг

Ua en ru
Дата публікації: 11 червня 2025 11:14
Російського бійця Шаблія відсторонили від спорту через допінг
Олександр Шаблій під час промо-туру. Фото: instagram.com/alexandr_shabliy/

Антидопінгове агентство США (USADA) відсторонило російського бійця MMA Олександра Шаблія від змагань на шість місяців. Рішення ухвалено після позитивної допінг-проби в рамках турніру PFL.

Шаблій склав тест на рекомбінантний еритропоетин (rEPO), заборонений стимулятор витривалості, повідомляє офіційний сайт USADA.

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За замовчуванням термін дискваліфікації у PFL за подібне порушення становить пів року, але може бути збільшений до одного року за наявності обтяжуючих обставин.

Александр Шаблий
Олександр Шаблій на зустрічі з уболівальниками. Фото: instagram.com/alexandr_shabliy/

Що відомо про справу Шаблія

USADA повідомила, що під час розслідування з'ясувалося — російський спортсмен не використовував препарат навмисне. Олександр Шаблій також надав агентству цінні відомості про людину, через яку речовина потрапила в його організм.

"Шестимісячний термін дискваліфікації розпочався 19 березня 2025 року, коли й було взято позитивну пробу. Розслідування визнало відсутність умислу з боку спортсмена", — йдеться в офіційному повідомленні агентства.

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спорт Дискваліфікація USADA російські спортсмени WADA
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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