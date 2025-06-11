Російського бійця Шаблія відсторонили від спорту через допінг

Відомого російського спортсмена дискваліфікували за допінг
Антидопінгове агентство США (USADA) відсторонило російського бійця MMA Олександра Шаблія від змагань на шість місяців. Рішення ухвалено після позитивної допінг-проби в рамках турніру PFL.
Шаблій склав тест на рекомбінантний еритропоетин (rEPO), заборонений стимулятор витривалості, повідомляє офіційний сайт USADA.
За замовчуванням термін дискваліфікації у PFL за подібне порушення становить пів року, але може бути збільшений до одного року за наявності обтяжуючих обставин.
Що відомо про справу Шаблія
USADA повідомила, що під час розслідування з'ясувалося — російський спортсмен не використовував препарат навмисне. Олександр Шаблій також надав агентству цінні відомості про людину, через яку речовина потрапила в його організм.
"Шестимісячний термін дискваліфікації розпочався 19 березня 2025 року, коли й було взято позитивну пробу. Розслідування визнало відсутність умислу з боку спортсмена", — йдеться в офіційному повідомленні агентства.
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