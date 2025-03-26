Украинского чемпиона надолго отстранили от профессионального спорта

Михаил Гаврилюк празднует победу. Фото: instagram.com/odussh.if.ua/

Бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров по метанию молота Михаила Гаврилюк столкнулся с серьезными проблемами. В ближайшее время спортсмен не сможет выступать на профессиональном уровне.

Легкоатлет был отстранен от выступлений, сообщает Национальный антидопинговый центр Украины.

Читайте также:

Михаил Гаврилюк уже второй раз за карьеру дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. В начале весны 2023 года он вместе с будущим олимпийским призером Михаилом Коханом был отстранен от участия в международных турнирах из-за нарушения этических норм поведения на Кубке Европы. История повторилась.

Михаил Гаврилюк с флагом Украины. Фото: instagram.com/odussh.if.ua/

Подробности скандала

На этот раз 26-летний Гаврилюк был отстранен от выступлений за нарушение антидопинговых правил в Украине. Метатель молота не сможет выступать в течение двух лет.

Дисквалификация Гаврилюка вступила в силу 27 декабря 2024. Она завершится 26 декабря 2026 года.

Михаил Гаврилюк в юности. Фото: УНИАН

Михаил Гаврилюк считался талантливым молодым легкоатлетом. Он завоевывал награды на юниорских и молодежных турнирах как в Украине, так и на международной арене. В 2022 году он стал зимним национальным чемпионом.

Спортсмен пока не отреагировал на известие о дисквалификации.

Напомним, в донецком "Шахтере" нашли неожиданную замену Марино Пушичу.

Боксер Василий Ломаченко впервые за долгое время прервал молчание и обратился к украинцам.

Артем Милевский рассказал, как пытался стать бизнесменом после окончания карьеры футболиста.

В "Ливерпуле" хотят помешать "Барселоне" подписать одного из лучших защитников мира.