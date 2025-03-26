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Известного украинского спортсмена надолго дисквалифицировали

26 марта 2025 10:22
Иван Крутогоров - Редактор
Украинского чемпиона надолго отстранили от профессионального спорта
Михаил Гаврилюк празднует победу. Фото: instagram.com/odussh.if.ua/
Иван Крутогоров - Редактор

Бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров по метанию молота Михаила Гаврилюк столкнулся с серьезными проблемами. В ближайшее время спортсмен не сможет выступать на профессиональном уровне.

Легкоатлет был отстранен от выступлений, сообщает Национальный антидопинговый центр Украины.

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Михаил Гаврилюк
Михаил Гаврилюк с флагом Украины. Фото: instagram.com/odussh.if.ua/

Подробности скандала

На этот раз 26-летний Гаврилюк был отстранен от выступлений за нарушение антидопинговых правил в Украине. Метатель молота не сможет выступать в течение двух лет. 

Дисквалификация Гаврилюка вступила в силу 27 декабря 2024. Она завершится 26 декабря 2026 года.

Михаил Гаврилюк
Михаил Гаврилюк в юности. Фото: УНИАН

Михаил Гаврилюк считался талантливым молодым легкоатлетом. Он завоевывал награды на юниорских и молодежных турнирах как в Украине, так и на международной арене. В 2022 году он стал зимним национальным чемпионом. 

Спортсмен пока не отреагировал на известие о дисквалификации. 

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