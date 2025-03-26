Украинского чемпиона надолго отстранили от профессионального спорта

Известного украинского спортсмена надолго дисквалифицировали
Бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров по метанию молота Михаила Гаврилюк столкнулся с серьезными проблемами. В ближайшее время спортсмен не сможет выступать на профессиональном уровне.
Легкоатлет был отстранен от выступлений, сообщает Национальный антидопинговый центр Украины.
Михаил Гаврилюк уже второй раз за карьеру дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. В начале весны 2023 года он вместе с будущим олимпийским призером Михаилом Коханом был отстранен от участия в международных турнирах из-за нарушения этических норм поведения на Кубке Европы. История повторилась.
Подробности скандала
На этот раз 26-летний Гаврилюк был отстранен от выступлений за нарушение антидопинговых правил в Украине. Метатель молота не сможет выступать в течение двух лет.
Дисквалификация Гаврилюка вступила в силу 27 декабря 2024. Она завершится 26 декабря 2026 года.
Михаил Гаврилюк считался талантливым молодым легкоатлетом. Он завоевывал награды на юниорских и молодежных турнирах как в Украине, так и на международной арене. В 2022 году он стал зимним национальным чемпионом.
Спортсмен пока не отреагировал на известие о дисквалификации.
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