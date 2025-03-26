Українського чемпіона надовго відсторонили від професійного спорту

Михайло Гаврилюк святкує перемогу. Фото: instagram.com/odussh.if.ua/

Бронзовий призер чемпіонату світу серед юніорів з метання молота Михайла Гаврилюк зіткнувся із серйозними проблемами. Найближчим часом спортсмен не зможе виступати на професійному рівні.

Легкоатлета було відсторонено від виступів, повідомляє Національний антидопінговий центр України.

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Михайло Гаврилюк уже вдруге за кар'єру дискваліфікований за порушення антидопінгових правил. На початку весни 2023 року його разом із майбутнім олімпійським призером Михайлом Коханом було відсторонено від участі в міжнародних турнірах через порушення етичних норм поведінки на Кубку Європи. Історія повторилася.

Михайло Гаврилюк із прапором України. Фото: instagram.com/odussh.if.ua/

Подробиці скандалу

Цього разу 26-річний Гаврилюк був відсторонений від виступів за порушення антидопінгових правил в Україні. Метальник молота не зможе виступати протягом двох років.

Дискваліфікація Гаврилюка набула чинності 27 грудня 2024 року. Вона завершиться 26 грудня 2026 року.

Михайло Гаврилюк у юності. Фото: УНІАН

Михайло Гаврилюк вважався талановитим молодим легкоатлетом. Він завойовував нагороди на юніорських і молодіжних турнірах як в Україні, так і на міжнародній арені. У 2022 році він став зимовим національним чемпіоном.

Спортсмен поки не відреагував на звістку про дискваліфікацію.

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