Українського чемпіона надовго відсторонили від професійного спорту

Відомого українського спортсмена надовго дискваліфікували
Бронзовий призер чемпіонату світу серед юніорів з метання молота Михайла Гаврилюк зіткнувся із серйозними проблемами. Найближчим часом спортсмен не зможе виступати на професійному рівні.
Легкоатлета було відсторонено від виступів, повідомляє Національний антидопінговий центр України.
Михайло Гаврилюк уже вдруге за кар'єру дискваліфікований за порушення антидопінгових правил. На початку весни 2023 року його разом із майбутнім олімпійським призером Михайлом Коханом було відсторонено від участі в міжнародних турнірах через порушення етичних норм поведінки на Кубку Європи. Історія повторилася.
Подробиці скандалу
Цього разу 26-річний Гаврилюк був відсторонений від виступів за порушення антидопінгових правил в Україні. Метальник молота не зможе виступати протягом двох років.
Дискваліфікація Гаврилюка набула чинності 27 грудня 2024 року. Вона завершиться 26 грудня 2026 року.
Михайло Гаврилюк вважався талановитим молодим легкоатлетом. Він завойовував нагороди на юніорських і молодіжних турнірах як в Україні, так і на міжнародній арені. У 2022 році він став зимовим національним чемпіоном.
Спортсмен поки не відреагував на звістку про дискваліфікацію.
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