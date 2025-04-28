Боксер Евгений Хитров заключен под стражу судом в Кривом Роге

Евгений Хитров. Фото: скриншот

В Кривому Рогу перед судом впервые предстал член звездной олимпийской сборной Украины 2012 года по боксу Евгений Хитров. Ему избирали меру пресечения.

Бывший боксер проходит подозреваемым по делу об хищении, сообщил портал "СВОЇ".

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Какую меру пресечения получил Хитров

Центрально-Городской районный суд Кривого Рога избрал меру пресечения для украинского бывшего боксера в виде заключения под стражу с возможностью внесения залога в размере более 420 тысяч гривен.

Так называемому сообщнику Хитрова Александру Курило избрали меру пресечения арест с возможностью внесения залога в размере 300 тысяч гривен.

По информации суда, Хитрова подозревают к причастности к кражам из сельскохозяйственных предприятий.

Евгения вместе с Курилом задержали на горячем на въезде в Кривой Рог. В случае доказательства вины боксеру грозит лишение свободы от 5 до 8 лет.

Хитров был призером чемпионата мира по боксу, а на Олимпийских игр 2012 года в Лондоне дошел до четвертьфинала, где судьи присудили ему поражение в бою, где он доминировал над соперником.

На профессиональном ринге он провёл 20 боев — 18 побед, 2 поражения. Последний раз дрался в 2019 году.

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