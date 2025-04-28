Боксер Євген Хитров взятий під варту судом у Кривому Розі

Євген Хитров. Фото: скриншот

У Кривому Розі перед судом уперше постав член зіркової олімпійської збірної України 2012 року з боксу Євген Хитров. Йому обирали запобіжний захід.

Колишній боксер проходить підозрюваним у справі про розкрадання, повідомив портал "СВОЇ".

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Який запобіжний захід отримав Хитров

Центрально-Міський районний суд Кривого Рогу обрав запобіжний захід для українського колишнього боксера у вигляді взяття під варту з можливістю внесення застави в розмірі понад 420 тисяч гривень.

Так званому спільнику Хитрова Олександру Курилу обрали запобіжний захід арешт із можливістю внесення застави в розмірі 300 тисяч гривень.

За інформацією суду, Хитрова підозрюють у причетності до крадіжок із сільськогосподарських підприємств.

Євгена разом з Курилом затримали на гарячому на в'їзді до Кривого Рогу. У разі доведення провини боксеру загрожує позбавлення волі від 5 до 8 років.

Хитров був призером чемпіонату світу з боксу, а на Олімпійських ігор 2012 року в Лондоні дійшов до чвертьфіналу, де судді присудили йому поразку в бою, де він домінував над суперником.

На професійному рингу він провів 20 боїв — 18 перемог, 2 поразки. Востаннє бився у 2019 році.

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