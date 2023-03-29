Де ла Фуэнте назвал причину поражения Испании от сборной Шотландии

"Красная фурия" сенсационно уступила на выезде "тартановым"

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал поражение своей команды от Шотландии (0:2) во втором туре отбора на Евро-2024.

Наставник пообещал исключить ошибки в следующих поединках, сообщает Marca.

В первом туре отбора на Чемпионат Европы-2024 сборная Испании легко обыграла Норвегию со счетом 3:0. По сравнению с тем поединком Луис де ла Фуэнте сделал сразу восемь замен в стартовом составе команды.

Автор дубля в ворота норвежцев Хоселу появился в основе, но запомнился только регулярными попытками выпросить у арбитра пенальти в ворота Шотландии. Испанцы часто использовали навесы и вертикальные передачи, старались бороться с соперником в единоборствах, но пропустили два гола.

Составы команд

Шотландия — Испания — 2:0 (1:0)

Голы: Мактоминей, 7, 51

Шотландия: Ганн, Портеус, Хэнли, Тирни (Купер, 76), Хики (Паттерсон, 82), Мактоминей, Макгрегор, Макгинн (Фергюсон, 83), Робертсон, Кристи (Маклин, 75), Дайкс.

Испания: Кепа, Порро (Карвахаль, 46), Д. Гарсия, И. Мартинес, Гайя, Родри, Мерино (Аспас, 57), Себальос (Гави, 79), Пино, Оярсабаль (Н. Уильямс, 46), Хоселу (Иглесиас, 66).

Что сказал тренер Испании?

После финального свистка главный тренер "красной фурии" взял на себя ответственность за поражение. Луис де ла Фуэнте пообещал выиграть оставшиеся поединки отбора на Евро-2024.

"Это обидное фиаско, ведь мы хорошо подготовились к поединку. Сборная Испании не выглядела аутсайдером, создавала моменты, но пропустила два не обязательных гола.

Меня радует настрой игроков. Я вообще увидел прогресс в действиях команды. К футболистам нет никаких претензий, нам просто надо немного больше времени", — заявил Луис де ла Фуэнте.

После двух туров Шотландия с шестью очками лидирует в группе "А". У Испании три балла и второе место. Грузия и Норвегия набрали по одному очку, Кипр замыкает таблицу с нулем в графе набранных баллов.

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