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"Виграємо всі інші матчі": тренер збірної Іспанії про поразку в Шотландії

29 березня 2023 08:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Де ла Фуенте назвав причину поразки Іспанії від збірної Шотландії
"Червона фурія" сенсаційно поступилася на виїзді "тартановим"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте прокоментував поразку своєї команди від Шотландії (0:2) у другому турі відбору на Євро-2024.

Наставник пообіцяв виключити помилки у наступних поєдинках, повідомляє Marca.

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У першому турі відбору на Чемпіонат Європи-2024 збірна Іспанії легко обіграла Норвегію з рахунком 3:0. Порівняно з тим поєдинком Луїс де ла Фуенте зробив одразу вісім замін у стартовому складі команди.

Шотландія - Іспанія

Автор дубля у ворота норвежців Хоселу з'явився в основі, але запам'ятався лише регулярними спробами випросити в арбітра пенальті у ворота Шотландії. Іспанці часто використовували навіси та вертикальні передачі, намагалися боротися із суперником у єдиноборствах, але пропустили два голи.

Склади команд

Шотландія — Іспанія — 2:0 (1:0)

Голи: Мактоміней, 7, 51

Шотландія: Ганн, Портеус, Хенлі, Тірні (Купер, 76), Хіки (Паттерсон, 82), Мактоміней, Макгрегор, Макгінн (Фергюсон, 83), Робертсон, Крісті (Маклін, 75), Дайкс.

Іспанія: Кепа, Порро (Карвахаль, 46), Д. Гарсія, І. Мартінес, Гайя, Родрі, Меріно (Аспас, 57), Себальос (Гаві, 79), Піно, Оярсабаль (Н. Вільямс, 46), Хоселу (Іглесіас, 66).

Що сказав тренер Іспанії?

Після фінального свистка головний тренер "червоної фурії" взяв на себе відповідальність за поразку. Луїс де ла Фуенте пообіцяв виграти поєдинки відбору, що залишилися, на Євро-2024.

Луїс де ла Фуенте

"Це образливе фіаско, адже ми добре підготувалися до поєдинку. Збірна Іспанії не виглядала аутсайдером, створювала моменти, але пропустила два не обов'язкові голи.

Мене тішить настрій гравців. Я взагалі побачив прогрес у діях команди. До футболістів немає жодних претензій, нам просто треба трохи більше часу", — заявив Луїс де ла Фуенте.

Після двох турів Шотландія із шістьма очками лідирує у групі "А". В Іспанії три бали та друге місце. Грузія та Норвегія набрали по одному очку, Кіпр замикає таблицю з нулем у графі набраних балів.

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